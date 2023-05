Adventure Forge – Programmierfreie Plattform zum Erstellen eigener Abenteuer

Endless Adventures Inc. kündigt mit Adventure Forge ein Toolset an, das Spielleiter*innen, Geschichtenerzähler*innen, Autor*innen und Künstler*innen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen narrativen Videospiele zu erstellen. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Über Adventure Forge:

Die Plattform ist das Gedankengut von CEO und Gründer Jordan Weisman. Dieser ist für erzählerisch orientierte Franchises wie BattleTech, MechWarrior, Shadowrun und Crimson Skies bekannt. Zu seinen früheren unternehmerischen Aktivitäten gehören Virtual World Entertainment, das von der Disney-Familie übernommen wurde, FASA Interactive, das von Microsoft übernommen wurde, Wizkids, das von Topps Inc. übernommen wurde, und Harebrained Schemes, das von Paradox Entertainment übernommen wurde.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation von Spieldesigner*innen und Geschichtenerzähler*innen in einem breiten Spektrum von Spielgenres zu entdecken und zu fördern. Unser erstes Angebot, Adventure Forge, konzentriert sich auf narrative Spiele, vom textbasierten Choose-Your-Own-Path über Visual Novels bis hin zu isometrischen RPGs wie der Shadowrun Returns-Serie, die wir bei Harebrained Schemes entwickelt haben“, sagt Jordan Weisman, CEO von Endless Adventures Incorporated.

Weitere Informationen für Interessierte:

Endless Adventures wird noch in diesem Jahr damit beginnen, Spieler*innen, GMs von Tabletop-Spielen, Autor*innen und Künstler*innen einzuladen, ihre Abenteuer zu gestalten. Interessierte können sich auf der Website anmelden, um weitere Informationen zu erhalten, sobald diese verfügbar sind.

„Als lebenslanger Spieledesigner und Geschichtenerzähler bin ich davon überzeugt, dass Spiele ein von Menschen gesteuertes kreatives Unterfangen sind, und im Laufe meiner Karriere habe ich gesehen, wie Tools und Techniken Designer*innen wie mich in die Lage versetzt haben, ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Adventure Forge ist mit seinem schnellen, einfach zu bedienenden No-Code-Authoring-System, seiner enormen Designtiefe und -flexibilität und der durchdachten Integration von optionaler KI-Schreibhilfe und isometrischer Asset-Generierung genau darauf ausgelegt. Ich bin davon überzeugt, dass Adventure Forge eine neue Innovationswelle im Bereich des narrativen Spieldesigns und der Erzählqualität auslösen wird.“, so Weisman weiter.

Jordan nahm diese Woche an der Podiumsdiskussion „Power to the People“ auf dem GamesBeat Summit 2023 teil. Dort untersuchte er, wie die neuesten Entwicklungen im Bereich No-Code-Authoring und KI die nutzergenerierten Inhalte (UGC) in der Spielewelt verändern werden.