Zehnte Edition W40K Was wir bisher wissen

zehnte Edition Was wir bisher wissen



Es ist kein Geheimnis mehr. Dieses Jahr wird Warhammer 40.000 eine neue Edition bekommen. Die zehnte Edition um genau zu sein. Als Jemand der der das Spiel nun seit acht Editionen begleitet, dachte ich es sei an der Zeit die bisherigen Informationen zusammen zu tragen. Ihr werdet in diesem Artikel also eine Zusammenfassung dessen bekommen was ihr vielleicht schon von der Warhammer Community Seite kennt.

Games Workshop verspricht ein einfacheres aber kein einfaches Spiel. Sie stellen auch die Behauptung auf, dass das Spiel im Augenblick für viele Spieler zu komplex sei. Ich weiß natürlich nicht wie ihr das seht aber ich bin eigentlich mit der neunten Edition zufrieden.

Die achte hat viel richtig gemacht, vor allem nach dem einige Elemente der siebten Edition eher schwierig zu verdauen waren, Beispielsweise die Titanenkiller Waffen und die Boni der Kontingente.

Die neunte setzte daran an und hat einige Verbesserungen mit sich gebracht und ich hatte bisher viel Spaß an ihr. Das immer noch der neuste Codex wieder und wieder die Power Spirale verändert hat ist zwar weiterhin ein Problem aber damit haben wir gelernt zu arbeiten. Ist ja auch ein alter Hut.

Ich frage mich aber was die Mitarbeiter von Games Workshop damit meinen das es zu Komplex sei für viele. Leider beantworten sie die Frage was sie genau mit einfacher aber nicht einfach meinen, bisher nur unzureichend wenn man mich fragt. Schauen wir uns das doch einfach mal an.

zehnte Edition Einfacher nicht einfach!

Schaut euch ruhig das Video unten in dem Beitrag selbst an, ich hab versucht das gesagte zusammen zufassen:

Sie beabsichtigen das blättern im Codex durch Karten die ihr vor euch liegen habt zu ersetzen. Waffenfähigkeiten, Zauber und allgemein alles was zu der Einheit gehört befindet sich dann auf diesen Karten.

Waffen werden nun den Trefferwurf in ihrem Profil haben, statt bei dem Modell das sie abfeuert oder mit ihnen zuschlägt.

Auch sollen Phasen wie die Psi-Phase entfallen. Der Hinweis das manche Völker einfach keine haben ist zwar richtig aber das macht auch in der zehnten Edition wenig Unterschied. Mein Gegner interagiert auch nicht mit mir wenn ich nun Psi Kräfte in der Bewegungs- , Schuss- oder Nahkampfphase benutze. Es sei denn Völker wie Nekrons und Tau können nun plötzlich nur weil es eine andere Phase ist, Psikräfte verhindern.

Sie wollen down Phasen vermeiden, sagen in dem Video aber leider nicht wie das aussehen soll.

Natürlich können sie uns nicht verraten was genau sich ändert und in welchem Umfang aber das Video gibt mir einfach zu wenig als das ich es als mehr sehen kann, als den Versuch den Hype Train in Bewegung zu bekommen. Was völlig ok ist, dabei aber zu versuchen uns das als Erklärung zu verkaufen, was nun ihre Schlagzeile „Simplified not Simple“ bedeutet, empfinde ich als irreführend.

zehnte Edition und unsere Codicies

Die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr oder? Eine zehnte Edition steht inzwischen dafür das ich meinen Codex der Papiertonne überantworten kann. Zumindest was das Spiel angeht, ich persönlich neige nicht dazu Bücher weg zu werfen, ich habe noch immer den Eldar und Sororitas Codex der 2nd edition im Schrank stehen.

Die zehnte Edition bildet hier aber keine Ausnahme, eure Codicies sind obsolet so bald die neue Edition in den Regalen landet. Es wird dann sie zuvor erwähnten Datenkarten geben. Diese sollen zum Download zur Verfügung stehen und „inexpensive“ zum Verkauf stehen.

Ich werde mich nun nicht über die Preisvorstellungen von GW auslassen, dass kennt jeder Warhammer Spieler zur genüge. Ich empfehle allerdings jedem, der die gedruckte Variante haben möchte, sie sich zu besorgen wenn sie raus kommen. Games Workshop ist nicht dafür bekannt, dass sie Karten für egal welches Spiel, längerfristig im Sortiment haben. Das kann sich nun da sie den Codex ersetzen sollen natürlich ändern, ich würde mich darauf aber nicht verlassen.

In dem Artikel über den Armeeaufbau auf der Warhammer Community Seite wird aber auch schon gesagt, dass es später wieder Codicies geben wird, wer also lieber warten möchte, kann auch das tun. Die Karten werden zum Erscheinen der Edition aber Wichtig sein wenn ihr eure Armee ins Feld führen wollt.

Die bisherigen Datakarten sind mit erscheinen der zehnte Edition, ebenfalls nicht mehr das Papier wert auf dem sie gedruckt worden. Die Auswahl der Kommando Option soll ja deutlich verkleinert werden. An sich eine gute Idee, es gibt etliche dieser Optionen die nie verwendet wurden. Sie waren einfach nicht relevant genug um dafür die Punkte auszugeben.

zehnte Edition Armee aufbau

Ok das Bild verrät uns die Schritte die wir abarbeiten müssen, um in der neuen Edition unsere Armee zu organisieren. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Schritte an und sehen mal was neu ist.

1. Auswahl der Spielgröße

Wir einigen uns mit unserem Gegner also auf ein Punktelimit. Es soll Regeln für 1000 Punkte, 2000 Punkte und 3000 Punkte geben. Außerdem ergeht der Hinweiß, dass die zehnte Edition auch mit weniger Punkten gespielt werden kann. Die Combat Patrol soll genau das hergeben.

Klingt für mich erstmal nicht nach etwas neuem. Außer das Spiele unter 1000 punkten nicht mehr von den Grundregeln erfasst werden.

Wer im übrigen gerne nach Macht Punkten gespielt hat, wird eine Entäuschung erleben, die wird es in der neuen Edition nämlich nicht mehr geben.

2. Start der Auswahl der Armee

Ihr habt die Auswahl verschiedener Methoden um eure Armeeauswahl festzuhalten. Ein Ausdruckbares Dokument, in der App oder einfach auf einem Zettel.

Auch nicht neu.

3. Sucht euch eine Fraktion aus

Hier sagen sie selbst, ist nichts neues, ihr sucht euch einfach die Fraktion aus, die ihr spielen wollt. In den meisten Spielmodi der zehnten Edition gehören Verbündete der Vergangenheit an und ihr werdet einfach Einheiten aus einem Codex zu eurem Raster hinzufügen.

4. Wählt die Abteilung eurer Armee aus

Wie schon vorher wählt ihr auch in der neuen Edition eine Abteilung aus, deren Regeln folgend ihr eure Armee aufbauen könnt. Auch in der zehnten Edition gibt die Abteilung vor welche Einheiten in welchem Umfang ihr auswählen müsst und dürft. Hier kommt aber auch die erste echte Änderung zu vorhergegangenen Editionen.

Ein Teil eurer Strategischen Optionen wird durch die Wahl der Abteilung vorgegeben. Das selbe gilt für die Kriegsherrenfähigkeit und das Relikt das euer Kriegsherr tragen wird.

5. Wählt eure Einheiten aus

Die Auswahl der Einheiten in einer Abteilung, werden sich auch in der zehnten Edition wenig verändern. Einzig wie oft eine Datakarte verwendung finden darf wurde auf das angepasst was bei Turnieren schon lange in ähnlicher Form gilt.

6. Befördert euren Kriegsherren

Zu guter letzt wählt ihr euren Kriegsherren aus. Auch hier keine neuerung.

zehnte Edition Die Datakarten und strategischen Optionen

Ok hier hat sich wirkich was getan. Das Profil einer Einheit hat sich verändert. Trefferwürfe und anzahl der Attacken sind entfernt worden und werden wie erwähnt in der zehnten Edition bei den Waffen zu finden sein.

Ein Moral Test wird nun mit 2W6 über den Moralwert gewürfelt. Bisher war es ein W6 und man musste die Verluste hinzu addiern und dann unter dem Moralwert bleiben. Davor war die Regel zwar mit zwei W6 aber man musste unter dem Wert bleiben, welcher dann aber schlicht höher war als er es jetzt ist. Leider wissen wir noch nicht welche Auswirkung ein Fehlschlag dieses Tests mit sich bringt.

Völlig neu ist der Wert Missonsziel Kontrolle. War bisher relevant ob eine Einheit die Regel Missionsziel Gesichert hat und dann wieviele Modelle in 3″ zum Zentrum des Missionsziels waren, so wird nun dieser Wert entscheiden wer ein Missionsziel Kontrolliert und die Punkte dafür einstreicht.

So werden in Zukunft die Waffenprofile aussehen:

Eine Vollständige Datenkarte einer Einheit in der zehnten Edition wird dann in etwa so aussehen:

Leider passten wohl nicht alle Erklärungen zu Regeln der Waffen mit auf die Karte, so dass diese Informationen wieder wo anders zu finden sind. Der Sturmbolter bleibt eine Schnellfeuerwaffe und unterliegt somit diesen Regeln.

Die Kettenfaust hat die die Gegen X Regel erhalten, davon soll es verschiedene Waffen geben, für alle gilt aber diese Regel.

Die neuen strategischen Options Karten werden in etwa so aussehen:

Durch die Informationen darauf wissen wir also was sie uns kosten, was sie tun und vor allem wann wir sie benutzen dürfen. Außerdem ist auch gleich klar gestellt, was sie nicht können. Das heißt Diskussionen darüber sind ein Relikt der Vergangenheit.

zehnte Edition Fraktions- und Abteilungsregeln

Die Auswahl einer Fraktion bringt in der zehnten Edition eine Armee Sonderregel mit sich, die der Adeptus Astartes hat es schonmal in sich.

Ihr wollt eine Einheit des Gegners dringend los werden? Eurer kompletten Armee zu erlauben gegen diese Einheit alle Treffer und Verwundungswürfe zu wiederholen sollte das ziemlich schnell erledigen.

Falls die Abteilungsregeln ähnlich aussehen werden, wie die, die sie uns zu den Tyraniden präsentierten:

Erlaubt uns das nach dem wir gesehen haben was unser Gegner eigentlich aufstellen wird, unsere Sonderregeln auszuwählen um möglichst effizient gegen seine Aufstellung zu sein.

Ich hoffe das jede Armee so agiert damit es Fair ist. Auf der anderen Seite missfällt mir die Option da ich immer jemand war, der im Vorhinein seine Armee so aufstellte das sie gegen egal was funktionieren würde, dass kann ich nun zwar weiterhin tun, die Abteilungsoption der neuen Edition fühlt sich für mich aber ein bisschen nach zuschneiden gegen meine Aufstellung an und das war immer etwas das ich abgelehnt habe. Also meinem Gegner erst zu sagen was genau ich spiele damit er genau dagegen etwas aufstellen konnte.

In euren ausgewählten Abteilungen ist auch festgelegt welche Strategischen Optionen ihr habt. Es soll 12 Allgemeine geben und dazu wird jede Abteilung bis zu 6 zusätzliche mit sich bringen. Die zehnte Edition wird also mit höchstens 18 dieser Optionen gespielt werden. Ich vermute die bisherigen allgemeinen Optionen werden so oder so ähnlich wieder auftauchen aber es werden einige zu den Allgemeinen hinzu kommen müssen um 12 zu haben. Ich bin gespannt was sie sich da überlegt haben und ob von den bisherigen alle übernommen wurden.

Die Abteilung wird wie schon erwähnt auch eure Kriegsherrenfähigkeit und das Relikt bestimmen. Darüber hinaus soll sie noch weitere Verstärkungen beinhalten von denen ein Charakter höchstens eine erhalten darf und eure Armee nicht mehr als drei enthalten darf. Hier ein Beispiel für eine solche Verstärkung:

zehnte Edition Anführer verstecken sich nicht mehr sie schließen sich wieder Einheiten an

Diese Neuerung ist eher ein alter Hut. Die Zeit in der sich eure Charaktere zwischen den Einheiten versteckten um nicht beschossen zu werden sind vorbei. Sie führen nun wieder erhobenen Hauptes Einheiten an in dem sie sich ihnen anschließen.

Das Beispiel des Leutnants zeigt was er für die Einheit der er sich anschließt mit bringt. Jeder Charakter wird wohl in der zehnten Edition eine Liste an Einheiten bekommen, denen er sich anschließen kann.

Es ist wohl auch wieder möglich mehrere Charaktere in eine Einheit zu inkludieren was die Schlagkraft dieser Einheit erheblich verbessern dürfte.

Andere Charaktere funktionieren jedoch eher auf sich gestellt. Sie bekommen verschiedene Regeln die verhindern sollen das sie ohne weiteres erschossen werden auch ohne das sie sich Einheiten anschließen. Ich bin so froh das sie die Dinge einfacher machen und ein einzelnes Schlüsselwort wie Charakter nicht mehr drei oder vier verschiedene Regeln mit sich bringt die gelten können aber nicht müssen.

Es wird Charaktere geben die dem Gegner bei mehr als 12″ verborgen bleiben und deshalb nicht beschossen werden können. Andere werden in der Nähe von Einheiten einer bestimmten Art nicht beschossen werden können, also so wie es jetzt ist.

Stimmt ist viel einfacher als ein Charakter kann nicht beschossen werden wenn er in 3″ zu einer befreundeten Einheit ist, die entweder drei Modelle oder mindestens 10 Lebenspunkte im Profil hat.

zehnte Edition Fahrzeuge und Monster

Ich werde hier nur ein paar der Datakarten der Warhammer Community zeigen um zu erklären was es damit auf sich hat. Fangen wir also mit dem allen vertrauten Rhino an.

Sieht nicht viel anders aus als die Datakarte der Terminatoren, so weit so gut. Die zehnte Edition schiebt aber die Wiederstandsfähigkeit der Fahrzeuge und Monster nach oben. Ein Rhino mit W9? Das ist definitiv neu. Ich kann hier nur spekulieren warum man das macht.

Meine Idee wäre, um zu verhindern das normale Infanterie Waffen Schaden anrichten. Angenommen wir haben es mit einer ähnlichen Tabelle zu tun wie bisher, wie die Stärke der Waffe mit dem Wiederstand des Ziels interagiert und den Wert eines Verwundungs Wurfes festlegt.

Eine kurze Erklärung dazu wie es jetzt ist. Bei gleicher Stärke und Wiederstand ist der Wurf auf 4+ festgelegt. Ist die Stärke höher als der Wiederstand wird der Wert auf 3+ geändert. Bei doppelter Stärke zum Wiederstand ist es die 2+. In die andere Richtung läuft es genau so, ist der Wiederstand höher als die Stärke wird es die 5+. Die 6+ wird erreicht wenn der Wiederstand doppelt so hoch wie die Stärke ist.

Nehme ich nun das als Grundlage, könnte ich ergänzen: Ist der Wiederstand des Ziels mehr als doppelt so hoch wie die Stärke der Waffe ist es nicht möglich das Ziel zu verwunden. Das ist erstmal meine Vermutung, warum Fahrzeuge und Monster nun mit unter erheblich höhere Wiederstandswerte haben.

Hier einmal der Repulsor als Vergleich.

Hier wären sogar die meisten der Waffen die das Fahrzeug selbst trägt absolut nutzlos gegen es selbst.

Gleichzeitig würde ich den Wert auf dem Schlachtfeld von Fahrzeugabwehrwaffen erheblich anheben. Was Waffen mit der Gegen Fahrzeug Regel die ich zuvor erwähnte Signifikant besser und wichtiger machen würde.

Das ist was wir bisher wissen wenn es um die zehnte Edition geht. Hier findet ihr auch noch den Artikel zu Angron. Angron wird auch in der zehnten Edition ein absolutes Monster sein, außerdem ist er ein großartiges Modell.

Falls ihr aus dem Raum Wuppertal seid und euch nach dem Release einfach mal die zehnte Edition ansehen wollt, schaut doch mal im No Pixels vorbei und macht ein Testspiel mit mir!

Bildquelle: Warhammer Community