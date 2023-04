Star Wars Jedi: Survivor – So groß wird der Download

In wenigen Tagen erscheint der neue Action-Kracher Star Wars Jedi: Survivor. Damit ihr am Tag des Erscheinens auch direkt losspielen könnt, solltet ihr vorab etwas Platz auf der Festplatte schaffen. Mittlerweile sind nämlich die Größen der Downloads bekannt und uns erwartet ein ordentliches Paket.

Spielt ihr Star Wars Jedi: Survivor auf PC, dann benötigt ihr den meisten Platz mit rund 155 GB. Auf Konsolen wird nur unwesentlich weniger Speicher nötig. Spielerinnen und Spieler auf Playstation 5 sollten 147 GB Speicher frei haben, während ihr auf Xbox Series X mit 139 GB rechnen müsst. Deutlich weniger Platz wird für die Xbox Series S notwendig, hier sind es schmale 44 GB.

Sofern ihr das Spiel digital vorbestellt habt, könnt ihr ab dem 26. April mit dem Preload starten, sofern eure Festplatten genügend Freiräume aufweist.

Aber selbst dann, wenn ihr nicht digital, sondern das Spiel physisch auf Disc kauft, werdet ihr um einen Download nicht drumherum kommen. Sicherlich erwartet uns in gewohnter Weise der obligatorische Day-1-Patch. Aber darüber hinaus scheint das Spiel so groß zu sein, dass es nicht komplett auf die Disc passt. Auf reddit ist ein Screenshot aufgetaucht, der die Box mit dem Hinweis zeigt „Download required“. So oder so wird es also ein platzintensives Spiel mit Cal Kastis in der Hauptrolle.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 28. April für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

