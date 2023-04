Das neueste Update von World of Warships nimmt Euch mit auf eine Reise rund um die Welt. Auf die Spieler wartet die neue Karte Seychellen, die Sammlung „Alliierte Helden“ und ein japanisches Schiff der Stufe IX. Außerdem holt das Update viele hololive production-Kommandanten ins Boot.

Wargaming, der Publisher und Entwickler des führenden Marine-Multiplayer-Spiels World of Warships, segelt in seinem neuesten Update um die ganze Welt. Das Update ist außerdem vollgepackt mit Inhalten. Das japanische Tier IX-Schlachtschiff Daisen wird in die Werft gebracht und Seychellen, eine exotische neue Karte gelangt ebenso wie eine Sammlung rund um die alliierten Mächte des Zweiten Weltkriegs ins Spiel. Darüber hinaus kommen vier neue VTuber-Kommandanten der hololive production zu World of Warships.

Die Daisen in der Werft

In der Kure-Werft beginnt mit dem Bau des japanischen Tier IX-Schlachtschiffs Daisen eine neue Herausforderung für die Kommandanten. Die Daisen steht am Ende eines 34-stufigen Schiffbauprozesses, der zahlreiche Kampfeinsätze beinhaltet. Das Schiff verfügt über hohe Geschwindigkeit, acht präzise 410-mm-Kanonen und vier reichweitenstarke Vierfach-Torpedorohre, die beträchtlichen Schaden anrichten können – all das macht die weniger robuste Panzerung und die Trefferpunkte des Schiffes mehr als wett. Für ein wenig festlicher Stimmung sorgt die neue Dekoration des Hafen von Kure.

Kurs auf die Seychellen

Mit Update 12.3 wurde eine neue Karte der tropischen Seychellen ins Spiel gebracht. Diese neue, üppig begrünte Karte ähnelt stark den bergigen Inseln Praslin und La Digue und wird sowohl für Zufalls- als auch für Koop-Kämpfe verfügbar sein. Schiffe der Stufen V-IX können im Herrschaft-Modus mit vier über die Karte verstreuten Schlüsselzonen gegeneinander antreten.

Eine neue alliierte Helden-Sammlung

World of Warships begrüßt auch eine thematische „Alliierte Helden“-Sammlung, die dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gewidmet ist. Es gibt zwölf verschiedene Elemente zu sammeln. Wenn Ihr jeden Abschnitt zum Abschluss bringt, bekommt Ihr als Belohnung einen entsprechenden Kommandanten für die alliierten Nationen, die jeweils mit zehn Fertigkeitspunkten ausgestattet sind. Diese Elemente können durch neue „Alliierte Helden“-Container gefunden werden, die für Credits und freie XP in der Waffenkammer erhältlich sind. Für den Abschluss der Sammlung gibt es drei Tage World of Warships-Premium-Account.

Sag Hallo zur hololive production

Zum Abschluss von Update 12.3 kehren außerdem die Charaktere der hololive production ins Spiel zurück. Vier japanische virtuelle Blogger (VTuber) treten in die Reihen der Kommandanten ein. Wählt aus verschiedenen Kommandanten wie Watson Amelia und Takanashi Kiara, die jeweils mit einer eigenen Stimme ausgestattet sind. Neben diesen Neuerungen bringt diese Partnerschaft ferner auch eine spezielle Tarnung und eine Gedenkflagge ins Spiel.

Dieses Update bringt außerdem eine Reihe von Fehlerbehebungen, Upgrades und Änderungen an der Spielbalance. Die vollständigen Patch Notes gibt es hier.

Den Trailer zum Update von World of Warships könnt Ihr Euch hier anschauen:

Quelle: Pressemitteilung wargaming.com

