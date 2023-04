Der Herr der Ringe: Gollum – Gameplay zeigt 4K und Raytracing

In wenigen Wochen kriecht Smeagol in seinem ersten eigenen Videospiel Der Herr der Ringe: Gollum raus aus seinem modrigen Versteck. Nachdem das Spiel rund um den zwielichtigen Schurken mehrfach verschoben wurde, erscheint es in ziemlich genau einem Monat, nämlich am 25. Mai.

Wie üblich veröffentlichen Publisher und Entwickler im Vorfeld einige Video-Häppchen, die uns Spielerinnen und Spielern Lust auf das kommende Abenteuer machen sollen. Der nun veröffentlichte Trailer zeigt ein paar Szenen Gameplay aus Der Herr der Ringe Gollum von seiner schönsten Seite: In 4K und mit Raytracing!

Und obwohl das Spiel auch für Playstation 5, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen wird, nimmt man natürlich die leistungsstärkste Plattform für die folgenden Bildschnipsel, den PC. Hier kommen in erster Linie DLSS 3 und DLSS 2 zum Einsatz. Darüber hinaus senkt Nvidia Reflex die Latenz, während Nvidia Image Scaling (NIS) Spatial Upscaler für die bestmögliche Leistung sorgt.

Wer es kaum noch erwarten kann, der greift am Besten zur Preorder, z.B. auf Steam. Gollum ist neben den digitalen Versionen im jeweiligen Store der Plattform auf auf Disc in physischer Form erhältlich.

