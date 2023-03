Wie ist es, Draculas Helfer zu sein? Die Horrorkomödie Renfield gibt die Antwort

Es wird düster…oder doch nicht? Jeder hat sich doch schonmal gefragt: Wie ist es, Draculas Helfer zu sein?

Die Antwort dazu können wir in einer neuen Horrorkomödie bekommen. Die Regie dazu wird Chris McKay führen, der damit einen weiteren Versuch starten wird, das dunkle Universum zu retten.

Handlung und Besetzung

In der ersten Szene sehen wir, wie Renfield ( Nicholas Hoult ), Draculas treuer Diener, eine Selbsthilfegruppe aufsucht und diesen von seinen Problemen mit seinem Boss erzählt. Bedauerlicherweise glauben diese, dass es sich um eine normale Situation zwischen Angestellten sowie Chef handelt. Dass dem nicht so ist, stellen sie jedoch früher fest als gedacht, als Dracula (Nicolas Cage) selbst auftaucht.

Renfield hatte Dracula verlassen um nach New Orleans zu ziehen und dort ein normales Leben zu führen. In seiner neuen Heimat verliebt er sich in Rebecca Quincy (Awkwafina), eine Verkehrspolizistin, wodurch er nun die Aufgabe hat, Normalität in sein Leben zu bringen. Doch bedauerlicherweise ist Dracula nicht darüber erfreut, seinen treuen Diener zu verlieren und wird seine Wahl nicht akzeptieren.

Auch Nicolas Cages Auftreten als Dracula könnte interessant werden.

Denn wie er in einem Interview mit dem Chefredakteur von Collider erwähnte, hatte der Schauspieler sich die Inspiration von den Horrorgestalten aus Malignant und The Ring für seinen eigenen Dracula geholt. Gemischt mit einem Tick Humor ergibt das einen etwas schrägen Meistervampir, wie wir auch im Trailer sehen können.

Die Horrorkomödie wird in Amerika am 14. April 2023 erscheinen, in Deutschland müssen wir uns allerdings einige Tage länger gedulden. Denn hierzulande wird der Film erst am 20. April erscheinen.

