Was haben Diablo 4 und KFC gemein? Nun, genau …. nichts. Das hält allerdings die Marketingabteilungen ja nur selten auf und so entstand wohl auch die aktuelle Aktion von KFC und Blizzard.

Buff up your game play #DiabloIV Beta Access now available with purchase of a Double Down via the KFC app or on https://t.co/LRobd1LxIL

Good luck heroes pic.twitter.com/M7nS5TvRp2 — KFC (@kfc) March 9, 2023

Wer sich also mit dem umstrittenen Double Down die Arterien verstopft, bekommt einen Code für die Early Access-Beta von Diablo 4.

Warum umstrittener Double Down? Bei dieser Spezialität von KFC handelt es sich um einen Hähnchen-Burger, der anstatt Brot zwei panierte und frittierte Hähnchenfilet hat. Dazwischen tummeln sich Käse, Speck und eine Spezial-Sauce, die vermutlich hauptsächlich aus Mayonnaise besteht. In dieser Zusammensetzung enthält der Double Down mehr als die Hälfte der täglichen empfohlenen Zufuhr von Fett und Natrium. Außerdem verleibt man sich damit fast die gesamte empfohlene Zufuhr von Protein ein.

Für uns Europäer hier die gute Nachricht: Der Double Down ist ausschließlich in den USA erhältlich. Gleiches gilt für diese doch etwas skurrile Aktion. Ferner muss der Kauf dieses Angebots zwingend über die KFC-Website oder die KFC-App bis zum 18. März 2023 getätigt werden.

Damit erhalten die Käufer den Zugangscode und können in die erste Early-Access-Periode, die ja eigentlich für die Diablo 4-Vorbesteller vorgesehen ist.

Nun, alle anderen warten ganz einfach bis zum 24. März, sobald dann eben die offene Beta startet und müssen keinen Herzinfarkt riskieren.

Was haben Diablo 4 und KFC also gemein? Immer noch nichts! Auch nicht nach so einer merkwürdig-skurrilen Aktion.

Quelle: KFC via Twitter