Super Meat Boy Forever auf iOS und Android

Thunderful und Team Meat haben die Rückkehr von Super Meat Boy Forever angekündigt. Das Spiel erscheint am 20. April für iOS und Android. Ihr dürft also künftig Meat Boy und Bandage Girl in Eure Hosentasche stecken und immer und überall zocken.

Das Spiel mit dem knackigen Schwierigkeitsgrad darf Euch, laut Pressemitteilung, künftig überall hin begleiten. Sei es auf der Toilette sind, in der Schlange im Supermarkt oder Zuhause auf der Couch, beim Lebensgefährten ignorieren.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

„Super Meat Boy Forever ist die ultimative Herausforderung für Handyspieler. Mit zufällig generierten Levels bietet jeder Spieldurchgang ein frisches und aufregendes Erlebnis. Und während das Spiel hart sein kann, ist es auch unglaublich lohnend. Jedes Mal, wenn Sie ein Level erobern, werden Sie dieses süße Super Meat Boy-Gefühl der Leistung bekommen, das in anderen Spielen schwer zu finden ist. Aber das ist noch nicht alles – Super Meat Boy Forever ist vollgepackt mit Tausenden von Level-Chunks, die auf endlose Weise kombiniert werden können. Dies bedeutet, dass Sie das Spiel mehrmals wiederholen können, ohne jemals ein doppeltes Level zu sehen. Es ist, als hätte man unendlich viel fleischige Güte zur Hand!“

Das hört sich also nach idealen Voraussetzungen an, sofern Ihr nach einem Spiel sucht, das durchweg herausfordernd ist.

Team Meat Co-Gründer und Programmierer Tommy Refenes meint dazu: „Super Meat Boy Forever wurde aus dem Wunsch heraus geboren, ein Zwei-Tasten-Meat-Boy-Spiel zu entwickeln, das genauso hart und lohnend ist wie das ursprüngliche Super Meat Boy. Zwei Tasten machen es zu einem Kinderspiel für Mobilgeräte. Mit der Hilfe von Thunderful konnten wir das gesamte Spiel, bereits auf PC und Konsolen, auf das Handy bringen, ohne etwas zu opfern. Es ist das vollständige Spiel für 0,99 $, keine Werbung, keine Mikrotransaktionen, einfach pure Meat Boy-Freude auf einem Telefon.“

Super Meat Boy ist zurück

Super Meat Boy Forever ist ein Auto-Runner. Es kommt also auf Eure Reaktionsfähigkeit an. Ihr müsst also durch die Level springen, schlagen und treten.

Wichtige Funktionen

Renne, springe, schlage und rutsche dich durch buchstäblich Tausende von Levels

Erlebe eine Geschichte, die so bewegend ist, dass sie die Filmlandschaft für die kommenden Jahrzehnte prägen wird.

Kämpfe gegen Bosse, finde Geheimnisse, schalte Charaktere frei

Super Meat Boy Forever wird ab dem 20. April 2023 für iOS und Android zum Preis von 0,99 € erhältlich sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PM Thunderful Games