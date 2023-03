Hulk 1 – Der Wut-Antrieb – Comic Review

Der Hulk startet mit einem Raumschiff, das von seinem Geist gelenkt, aber von seiner Wut angetrieben wird, in ein neues intergalaktisches Abenteuer. Band 1 der neuen Abenteuer des Hulks trägt dazu passend den Untertitel Der Wut-Antrieb.

Allgemeines:

„Die neue Hulk-Serie ist da!

Dr. Bruce Banner hat genug von der Welt. Also verwandelt das Genie den Hulk in ein riesiges Gamma-Raumschiff, das fortan von Banners Geist gelenkt und von Hulks Wut angetrieben wird. Nach einem Kampf gegen Iron Man reisen Bruce und sein Hulk-Schlachtschiff durch ein Portal in eine alternative Wirklichkeit – wo alles anders ist, aber nicht besser.

Perfekter Einstiegspunkt: der Smash-Start der unglaublichen Hulk-Saga von Marvels neuem Top-Autor Donny Cates (VENOM, THOR) und Blockbuster- Zeichner Ryan Ottley (SPIDER-MAN, Invincible).“

Inhaltsangabe zu Hulk 1 – Der Wut-Antrieb (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Hulk Storys FCBD 2021: Avengers/Hulk, Hulk (2021) 1–6 zentrale Charaktere Hulk, Iron Man Zeichner Ryan Ottley Autor Donny Cates Seitenanzahl 164 Preis 19,00 € Veröffentlichung 29.11.2022



Dieser Band stellt den Serienstart dar und beginnt mit einer Story, die am Free Comic Book Day erschienen ist. Darauf folgen sechs Storys der Originalausgabe. Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe. Ein paar Variant-Cover findet sich zum Ende des Hefts.

Zündung Hautronaut – Teil 1 Hautronaut – Teil 2 Hautronaut – Teil 3 Hautronaut – Teil 4 Hautronaut – Teil 5 Hautronaut – Finale

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Wer der Hulk ist, sollte eigentlich jedem Marvel- und Comic-Fan bekannt sein. Denn nachdem Dr. Bruce Banner bei einem Gamma-Bombentest verstrahlt wurde, prügelte er sich als grüner Wutkoloss seit 60 Jahren, mal mehr und mal weniger wütend durch die Comic-Welt. Zumindest im MCU wurde der Hulk zuletzt deutlich smarter interpretiert, wir können also gespannt sein, wie er sich in dieser Comic-Serie entwickeln wird.

Zündung:

In dieser kurzen Einstiegsstory greift der Hulk Modok an, der gemeinsam mit seinen Tim-Schergen in den Weltraum fliegen möchte. Doch er will sie eigentlich nicht aufhalten, er benötigt nur ein Teil für sein eigenes Raumschiff.

Mit dieser Story wurde im Rahmen des Free Comic Book Day die Basis für eine neue Hulk-Serie geschaffen.

Hautronaut – Teil 1:

Bruce Banner ist das Unglaubliche gelungen, er hat seine Psyche aufgeteilt und konnte so sich selber von Hulk trennen. Nun kann er mental den Hulk wie einen Roboter oder ein Raumschiff steuern. Hierzu hat er den Körper des Hulks chirurgisch mit Technik optimiert und aus der Wut gewissermaßen einen Antrieb geformt. Mit dem so optimierten Hulk versucht Banner Zugang zu einer Taschendimension zu gelangen, doch Iron Man stellt sich ihm in den Weg…

Man merkt direkt, wie stark die Ereignisse um den Hulk Banner traumatisierte haben. Er fürchtet irgendwann, die Kontrolle vollständig an den Hulk zu verlieren.

Hautronaut – Teil 2:

In der Taschendimension wird der Hulk von einer unbekannten Kraft ergriffen. Bruce versucht durch eine gesteigerte Leistung des Wut-Antriebs dieser Kraft zu entkommen. Doch wird er es schaffen? Am Ende wartet auf jeden Fall eine Überraschung auf uns…

Sehr interessant ist die Darstellung des Wut-Antriebs. Die verschiedenen Antriebsstufen entsprechen dabei unterschiedlich schweren Gegnern, gegen die die Psyche des Hulks antreten muss.



Hautronaut – Teil 3:

Bruce trifft in dieser Dimension gewissermaßen sich selber. Hier waren die Gammabomben-Experimente erfolgreich und er hat sich nicht in einen Hulk verwandelt. Stattdessen passierte dies einigen Opfern der Bomben… Allerdings scheint es im Inneren von Hulk noch etwas Unbekanntes zu geben, den sowohl in einer Erinnerung von ihm, als auch im Maschinenraum seines Hulk-Schiffs taucht ein mysteriöser Schatten auf.

Auch wenn der Bruce Banner dieser Dimension selber nicht zum Hulk geworden ist, dreht sich auch sein Leben um das grüne Monster.

Hautronaut – Teil 4:

Auch der Banner dieser Erde hat Probleme mit seinem Schwiegervater und versteckt sich eigentlich von Präsident Ross. Doch dadurch, dass er den Hulk zu sich geholt hat, ist dieser auf ihn aufmerksam geworden und greift an. Ganz Kämpfer beginnt Hulk natürlich mit der Verteidigung, doch Ross hat noch ein Ass im Ärmel…

In dieser Story zeigt sich sehr schön, wovor die Erde durch den Fehlschlag bei den Gammabomben-Experimenten bewahrt wurde. Sehr gelungen ist auch der ähnliche aber doch andere Werdegang vieler bekannter Charaktere.

Hautronaut – Teil 5:

Der Hulk befindet sich im Kampf gegen eine Spider-Man-Abomination und muss dabei die Leistung seines Wut-Antriebes immer weiter steigern. Währenddessen wird der Bruce dieser Welt von Präsident Ross verhört und gefoltert. Wie wird dieser Kampf ausgehen?

Die Gegner werden mächtiger, der Kampf wird härter, mit ist immer mehr überrascht, wozu der Hulk im Kamp in der Lage ist.

Hautronaut – Finale:

Alles läuft auf das große Finale hinaus. Präsident Ross will den Hulk schließlich mit einer Gamma-Bombe stoppen, doch das gibt dem Bruce dieser Welt die notwendige Kraft, um auch ihn zu stoppen…

Der Comic endet schließlich mit einem deutlichen Hinweis darauf, wie die Story weiter gehen wird.

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt des Comics Hulk 1 – Der Wut-Antrieb ist natürlich Bruce Banner und der Hulk. Aber nicht nur der Bruce von unserer Erde ist wichtig, auch der Bruce der alternativen Version der Erde hat eine zentrale Rolle inne. Der wichtigste Gegenspieler ist zum einen Präsident Ross der alternativen Erde und zum anderen der mysteriöse Schatten.

Der Comic fällt in der Handlung und auch in der Darstellung stellenweise sehr brutal aus, gut, was will man auch von dem Hulk anderes erwarten. Die Erzählung nutzt häufig die Gedanken einzelner Charaktere, um wichtige Aspekte der Geschichte zu erzählen.

Fazit:

Hulk 1 – Der Wut-Antrieb ist ein brutaler, effektvoller Start in eine neue Comic-Serie über das große grüne Wut-Monster. Die Geschichte ist spannend und weiß mit einigen unerwarteten Wendungen zu überraschen. Trotz aller Brutalität rückt der innere Konflikt Banners mit dem Hulk und seinen Taten niemals in den Hintergrund.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird und freuen uns auf die nächste Ausgabe.

