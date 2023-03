Gummienten in World of Warships? Warum denn nicht? Passend zum 1. April kehrt „Ärger im Pool“ (Trouble in the Hot Tube) zusammen mit jeder Menge Gummientchen in das Spiel zurück. Ferner kommen auch neun panamerikanische Kreuzer in den Häfen des Early Access an. Gekrönt wird das Ganze mit einer speziellen Kampagne, bei der Spieler bis zu 20 Dollar verdienen können. Das alles gibt es zur Feier der zweijährigen Kooperation von World of Warships und dem Epic Games Store.

Entenalarm im Whirlpool

Der Ärger im Pool ist da, und mit ihm kommen sechs Gummienten, aus denen die Kapitäne ihren Favoriten wählen können! Darunter sind zwei Kreuzer, zwei Zerstörer und zwei Schlachtschiffe. Aber diese Gummienten sind keine gewöhnlichen Badegäste – sie sind mit spritzigen Minen bewaffnet, die bei Kontakt mit feindlichen Entchen explodieren. Um die Sache anzuheizen, hat jede Klasse eine andere Waffe, von hochexplosiven und panzerbrechenden Tropfen bis hin zu spritzigen Torpedos. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rollen spezieller Enten-Kommandanten, die bereit sind, es mit einer gegnerischen Flotte in einem sieben gegen sieben Modus aufzunehmen. Der Modus ist ab dem 23. März bis zum 20. April spielbar.

Außerdem arbeitet World of Warships zusammen mit Placid Plastic Duck Simulator an einem gemeinsamen DLC-Paket, das vom 23. März bis 14. April auf Steam erhältlich ist.

Neun neue panamerikanische Kreuzer im Early Access

Am 31. März kommen neun panamerikanische Kreuzer der Stufen II-X in den Early Access – der erste Forschungszweig dieser Fraktion mit AP-Granaten, die Geschosse in einem verbesserten Abprallwinkel abfeuern, und Kampfanweisungen, die ab Tier VI verfügbar sind und die Abklingzeit von Verbrauchsmaterialien beschleunigen. Zu diesen Verbrauchsgütern gehören die „Reparaturmannschaft“ und ab Stufe VI „Spezialisierte Reparaturteams“ und ab Tier VIII das „Überwachungsradar. Da diese Schiffe schwächer gepanzert sind, verfügen sie über eine gute Tarnung für einen verstohlenen Fernangriff und eignen sich am besten für den Einsatz auf mittlere und große Entfernungen.

Fast alle diese Schiffe sind durch zufällige und aufeinanderfolgende Pakete erhältlich, wobei der Kreuzer der Stufe VIII, Ignacio Allende, am Ende des Erweiterten Battle Passes wartet. Sowohl Ignacio Allende als auch Tier IX Santander haben auch ihre eigenen permanenten Tarnungen, nämlich Mayan Mystery und Muisca Gold.

Für alle Spieler auf Steam steht außerdem bis zum 13. April ein kostenloser DLC mit dem Premium-Kreuzer Almirante Abreu der Stufe II zur Verfügung.

Ein episches Jubiläum auf hoher See

World of Warships wird im Epic Games Store zwei Jahre alt! Zur Feier des Tages können neue Epic Games Store-Spieler ab dem 23. März auf eine beispiellose Achievement-Jagd gehen, um bis zu 20 US-Dollar auf ihr PayPal-Konto zu erhalten. Dabei müssen die Kapitäne während des vierwöchigen Events drei verschiedene Errungenschaften, die vom Gewinnen von Schlachten bis zur Eroberung feindlicher Basen reichen, bewältigen. Zusätzlich gibt es saftige Rabatte auf DLCs sowie das Starter Pack: Ishizuchi DLC und ein Missionsmarathon mit einer speziellen Epic-Tarnung, einem Aufnäher und einem Hintergrund.

Dieses Update bringt außerdem eine Reihe von Bugfixes, Upgrades und Balanceänderungen im gesamten Spiel. Die vollständigen Patchnotizen gibt es hier.

Quelle: PM Wargaming.net

