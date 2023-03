Ein Marktplatz für Raumschiffe in Star Citizen: Wie sicher ist Star Hangar?

Was ist Star Hangar?

Star-Hangar.com ist eine Webseite, bei der ihr Inhalte und vor allem Raumschiffe aus Star Citizen kaufen könnt. Die Schiffe bekommt ihr prinzipiell direkt bei Roberts Space Industries (Star Citizen) angeboten, aber oft nur für kurze Zeit und danach nur noch auf Marktplätze. Dank Star Hangar könnt ihr den verpassten Kauf allerdings nachholen. Wir haben einen Test Kauf getätigt, uns Star Hangar genauer angeschaut und teilen mit euch unsere Erfahrung.

Dieser Artikel hatte keinen Einfluss seitens Star Hangar. Wir haben von unserem eigenen Geld die Inhalte gekauft und verifiziert bevor der Kontakt mit Star Hangar aufgenommen wurde.

Warum überhaupt Schiffe kaufen?

Prinzipiell kann man Star Citizen ab Rund 55€ spielen. Man bekommt ein kleines Raumschiff (Aurora) und Zugang zum MMO. Ab jetzt kann man im Spiel Handel Betreiben, Aufträge annehmen und mit den verdienten Ingame-Credits das Eigene Raumschiff und persönliche Ausrüstung erwerben. Des weiteren könnt ihr euer Gear verbessern oder eure Geld in ein anderes bzw. besseres Schiff, in Ingame Dekors und weitere Inhalte investieren.

Wenn nur das Wörtchen WIPE nicht wär…

Star Citizen befindet sich bekanntlich noch immer in der Alpha Phase und mit großen oder möglichweise kleineren Updates stehen sogenannte Wipes aus. Hierbei wird euer Charakter praktisch auf Null gesetzt. Praktisch alles was ihr im Spiel durch die verdienten Credits erarbeitet habt, geht verloren. Das hilft den Servern bzw. das Spiel in der neuesten Version mit weniger Daten Ballast zu Beginnen. Ab diesem Zeitpunkt startet ihr wieder mit eurem Schiff und Ausrüstung welches im Umfang des Starterpakets enthalten ist.

Schiffe und Items welche ihr allerdings für Echt Geld dazu gekauft habt, stehen euch ebenfalls von Beginn an zur Verfügung. Wenn jemand z.B. gleich nach dem Wipe mit anderen Spielern in einem größeren Schiff losziehen möchte, macht der Echtgeld-Kauf eines solchen Space Vehikels durchaus Sinn und spart viel Zeit.

LTI und dein Schiff verschwindet nie…

Der nächste Faktor der Spieler bewegt sich doch für echte Dollar oder in unserem Fall Euros für Raumschiffe auszugeben, ist die Versicherung. Wenn man in Star Citizen sein Schiff auf einem Planeten oder Station abholen möchte kann das via Fleet Manager durch den Button Retrieve anfordern. Somit wird euer Schiff einem Hangar zugewiesen und ihr könnt nach wenigen Sekunden euch dort hin begeben wo euer Schiff schon auf euch wartet.

Falls zum Beispiel euer Vehicel aber zerstört wurde oder ihr aus anderen Gründen die letzte Position des Schiffes nicht in Reichweite eurer Station/Planeten ist, erscheint der Button Claim. In diesem Fall ertönt die Meldung das eure Versicherung dafür haftet und anschließend wird das Schiff an euren Standort geliefert. Derzeit könnt ihr das endlos oft betreiben und egal ob ihr euch durch Bugs, Unfälle, einfach aus geloggt, Tod oder anderen Gründen von eurem Schiff getrennt seid, ihr bekommt euer Space Gefährt immer wieder zu euch geliefert. Im fertigen Spiel soll das aber anders sein.

Wenn man sich aktuell ein normales Starter Paket kauft, beinhaltet das Schiff in der Regel eine 6 monatige Versicherung. Sprich, wenn das Game fertig ist, solltet ihr besser nie ohne Versicherung fliegen auf dass ihr immer wieder euren Flieger oder Fahrzeug zurück erhaltet. Manche Schiffe wurden mit einer 120 monatigen Versicherung seitens Roberts Space Industries (RSI) im Ingame Shop verkauft und die Krönung ist die sogenannte LTI (Life time insurance). LTI-Schiffe welche also über eine lebenslange Versicherung verfügen, sind dementsprechend beliebt und wurden im Ingame Shop nur für kurze Zeit wie z.B. an Concept-Sales angeboten.

Wer zu Spät kommt, den bestraft das Kickstarter-Leben…

Wer erst jetzt mit Star Citizen anfängt oder vielleicht nach langer Zeit sich dem Spiel wieder widmet, hat den Verkauf von vielen LTI-Schiffen praktisch verpasst. Man kann das ganze eigentlich ganz gut mit Kickstarter vergleichen. Wenn die Verkaufs-Zeitspanne vorbei ist, kann man nur noch hoffen dass es für das Wunsch-Schiff ein Wiedersehen bei RSI gibt. Allerdings kann es zum einen sehr lange dauern ob bzw. bis es wieder auftaucht und zum anderen dann mit höchster Wahrscheinlichkeit „Nur“ noch mit 6 Monate Versicherungsschutz.

Einzeln gekaufte Schiffe egal mit welcher Versicherungsdauer, können aber weiter gereicht werden. Die Spiele-Plattform Steam zum Beispiel lässt grüßen denn auch hier kann man ein Game kaufen, bei sich parken und letztendlich verschenken(Falls nicht selbst aktiviert). So läuft es praktisch auch mit Vehikel in Star Citizen. Nur können hier die Schiffe für sich selbst genutzt und jederzeit von Account zu Account weiter gegeben werden. Dementsprechend besteht die Möglichkeit Star Citizen Raumschiffe außerhalb vom Spiel kaufen zu können welche schon seit Jahren nicht mehr bei RSI angeboten werden oder höchstens als Ausnahme an bestimmten seltenen Events. Die Straßenpreise für Raumschiffe variieren stark und können ja nach Seltenheit inklusive LTI, astronomische Preise erreichen. So kann ein Schiff auch mal locker das drei bis zehnfache vom ursprünglichen Preis kosten.

Jetzt kommt Star-Hangar „ins Spiel“

In unserem Fall haben wir uns zu erst auf der Suche nach dem Star Citizen Raumschiff „Scorpius“ auf die Suche gemacht. Der Fighter ist beliebt und der X-Wing Style bietet für Piloten welche auch noch stylisch unterwegs sein wollen für viele Fans vom Spiel genügend Kaufanreiz. Im Ingame Shop ist das Schiff allerdings nicht verfügbar und wann das wieder sein soll, steht Wort wörtlich in den Sternen. Auf Ebay gab es Angebote ab ca. 270€ aufwärts was wir für uns allerdings nicht in Frage kam.

Durch Google „Star Citizen Ship buy“ sind wir auf Star Hangar gestoßen welches als zuverlässiger Marktplatz seitens anderer Spieler Ingame beworben wurden. Ob das wirklich so ist, wollten wir selbst herausfinden und beschlossen einen Testkauf.

Über die Suchleiste gleich oben auf der Startseite haben wir unter dem Suchwort „Scorpius LTI“ innerhalb einer Sekunde das Ergebnis angezeigt bekommen. Die Preise beginnen ab ca. 220€ was schonmal Günstiger als bei Ebay war. Der letzte Verkaufspreis direkt bei RSI lag bei 240$ womit wir auch bei Verfügbarkeit wieder rechnen. Allerdings wird LTI ziemlich Sicher wie bei den anderen Schiffen nicht mehr verfügbar sein. Somit schauen die Preise in diesem Fall recht gut aus.

Das Versprechen

Bevor wir unseren Geldbeutel zückten haben wir uns die Seite genauer angeschaut. Leicht zu finden ist das Buyers FAQ (Käufer FAQ). Hier werden auf die wichtigsten Fragen eingegangen. Dabei viel uns ein Satz auf welcher für uns das Vertrauen weckte:

Is buying/selling safe? We at Star Hangar take customer protection seriously and we have made the protection of buyers and sellers alike our top priority. INDEPENDENT OF WHICH SELLER YOU ORDER FROM, YOU ARE UNDER STAR HANGAR’S „100% SAFE GUARANTEE“ AND WE MAKE SURE YOU WILL EITHER RECEIVE THE PRODUCT ORDERED OR YOUR MONEY BACK!

Nach dieser Ansage waren unsererseits die Zweifel vergangen. Immerhin kauft man die Ingame Items nicht bei Star Hangar direkt, sondern von einem Marktplatz Anbieter. Da jedoch auf jeden Kauf ein Käuferschutz inbegriffen ist, bekommen wir ja laut Star Hangar zur Not unser Geld wieder zurück.

Wir haben uns eine Scorpius ausgesucht inklusive LTI für 223.90$.

Mit einem Klick ist das Schiff im Warenkorb. Anschließend können wir per Creditkarte, Paypal oder Crypto-Währung unsere Zahlung tätigen. Wir haben uns für Paypal entschieden was reibungslos und schnell funktioniert hat.

Ich habe bezahlt. Was passiert als nächstes?

Nach erfolgreicher Bezahlung erhaltet ihr eine Email-Bestätigung:

Ab diesem Zeitpunkt hat der Verkäufer 24 Stunden Zeit euch das Ingame-Item zuzusenden. Eine Weitere Email

Unsere Bestellung wurde am 04.02.2023 22:47 Uhr aufgegeben.

Am 05.02.2023 07:33 Uhr hat der Verkäufer unser Schiff praktisch geliefert.

Wir erhielten zum diesem Zeitpunkt zum einen eine Email von Star Hangar das unser Item geliefert wurde. Gleichzeitig erhielten wir eine weitere Email von Robert Space Industries:

In dieser Email werdet ihr darüber informiert das euch jemand etwas in Star Citizen schenken möchte.

Aber ich habe doch eine Scorpius bestellt!

Wie in der Email zu sehen haben wir vordergründlich das „Standalone-Ship“ STV erhalten plus einen blauen Skin. Genauer gesagt ein Fahrzeug und kein Raumschiff. In diesem Fall braucht niemand verzweifeln denn dieses Fahrzeug wurde irgend wann zu einer Scorpius innerhalb von RSI hochgestuft.

Um auf diese Erkenntnisse zu kommen geht es nach erhalt der Email erst mal folgenderweise weiter:

Schaut das ihr am besten in eurem gewünschten Browser auf der Robert Space Industries-Webseite eingeloggt seid. Kopiert per rechtsklick in der Email unten links den Link „Claim Gift“ und fügt ihn in euren Browser ein wo ihr bei RSI eingeloggt seid. Nach Ausführung des Links müsst ihr nur noch die Annahme bestätigen. Wenn alles geklappt hat, sieht das in unserem Fall folgendermaßen aus:

Um auf diese Ansicht zu gelangen begebt euch auf der RSI Homepage auf Account und anschließend zu My Hangar. Hier habt ihr die Übersicht über alle Items welche euch gehören. In unserem Account seht ihr oben im Bild wieder das STV-Fahrzeug welches aber zur Scorpius hochgestuft wurde. Unter dem Fahrzeug ist neben dem Hangar auch das Bilder Scorpius zu sehen. Darunter wieder aufgelistet die Versicherung des Raumschiffes. Prinzipiell gilt die höchste Stufe der Versicherung. In diesem Fall ist LTI die höchste Variante und somit haben wir das erhalten was wir auch bestellt haben.

Wir erhielten anschließend noch eine Email zwecks der Möglichkeit den Verkäufer zu bewerten. Weiter Mails wie Werbung/Angebote haben wir nicht erhalten worüber wir natürlich froh sind.

Selbstverständlich haben wir uns ungeduldig voller Vorfreude in das Spiel gestürzt um zu Checken ob die Scorpius auch da ist.

Fazit

Dank Star Hangar bekamen wir also doch noch unser gewünschtes Schiff und mussten sogar inklusive LTI keinen Aufpreis bezahlen. Fragen zwecks Skins und andere Upgrades rund um Star Citizen konnten wir auf dem Discord Server von Star Hangar stellen und bekamen sehr schnell eine Antwort. Somit können wir das Kaufen von Schiffen absolut empfehlen und stufen Star Hangar als sehr vertrauenswürdig ein.

„Schnell, sicher und unkompliziert. Game2gether empfiehlt Star Hangar wenn ihr rund um Star Citizen ein Raumschiff oder andere Items kaufen wollt.“