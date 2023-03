Die furchtlosen X-Men 12 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 12, dieser trägt den Untertitel Das größte Geheimnis der Mutanten wird enthüllt. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Die Schlinge zieht sich zu. Während sich die X-Frauen auf Gameworld an die Gurgel gehen, nimmt Dr. Stasis Cyclops in die Mangel. Doch was geschieht, wenn Ben Urich das größte Geheimnis der X-Men publik macht?

Das Ende von Captain Krakoa und die schockierende Identität des Killers Dr. Stasis!“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 12 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 12 Zeichner Pepe Larraz Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 36 Preis 4,99 € Veröffentlichung 21.02.2023

Die furchtlosen X-Men 12 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, entsprechend der originalen Heftreihe. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe machten sich die X-Ladys auf, um auf Gameworld Cordyceps Jones zu stellen und die Angriffe auf die Erde zu beenden. Doch möglicherweise unterschätzten sie dabei die Macht seiner Sporen, jedenfalls ließen sie uns hier mit einem sehr offenen Ende zurück…

Auf der Erde gelang es Cyclops unterdessen Dr. Stasis zu stellen und in einen Kampf zu verwickeln. Dabei schien er die Übermacht zu haben, doch auch hier wurden wir mit einem sehr offenen Ende zurückgelassen.

Der aktuelle Band wird also hoffentlich zugleich zwei spannende Storys weiterführen. Der Untertitel lässt hierbei schon einiges erwarten.

In diesem Band werden mehrere Handlungsstränge zu einem zumindest vorläufigen Ende gebracht. Wir steigen direkt in den Kampf zwischen Cyclops und Dr. Stasis ein. Wie man schon am Ende des letzten Bandes erahnen konnte, handelt es sich um Mr. Sinister, besser gesagt um einen Sinister, bei ihm weiß man ja leider so gar nicht mehr welche Version die echte und welche ein Klon ist. Doch hinterlistig wie eh und je hat er sich eine Fluchtmöglichkeit offen gelassen… Auch auf Gameworld spitzt sich der Kampf zu. Nachdem Cordyceps Jones es geschafft hatte, Wolverine mit Sporen zu infizieren, sah es zum Ende des letzten Bandes nicht gut für die X-Men aus. Doch man sollte nie die mentale Macht von Jean Grey unterschätzen, zeigt sie vielleicht Cordyceps Jones einfach nur, was der sehen möchte? Der Kampf endet auf jeden Fall in dieser Ausgabe. Zum Ende trifft sich Cyclops ein weiteres Mal mit Ben Ullrich…

Charaktere und Erzähler:

Bei den wichtigen Charakteren sieht es ähnlich aus, wie im letzten Heft. Durch die großen, parallelen Handlungsstränge stehen viele Charaktere im Vordergrund. Besonders im Fokus stehen diesmal Cyclops, Jean Grey und Rogue auf Seiten der X-Men. Auf gegnerischer Seite sind es weiterhin Cordyceps Jones und Dr. Stasis.

Zu Beginn des Comics finden wir tatsächlich einen Erzähler, der uns durch die Ereignisse auf Gameworld führt. Am Ende wird zudem ein Teil der Geschichte aus den Gedanken des Reporters Ben Ullrich erzählt.

Fazit:

Obwohl der Umfang von Die furchtlosen X-Men 12 eher kompakt ausfällt, passiert in diesem Band wirklich viel. Wir erleben einige Handlungsstränge, die spannend zu einem immerhin vorläufigen Ende geführt werden.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

