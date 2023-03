Das offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastel-Buch – Buch Review

Nachdem wir uns zuletzt schon ein Kochbuch rund um die Welt von Harry Potter angesehen haben, wartet nun Das offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastel-Buch auf uns. Jetzt gibt es kein Hindernis mehr, um ein originales Harry-Potter-Zuhause zu erschaffen.

Allgemeines:

„HARRY POTTER – Das offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastelbuch für alle kreativen Potter-Fans

Jedes Zuhause wird magisch, wenn Harry-Potter-Fans sich dort im echten Harry-Potter-Style einrichten und es sich gemütlich machen können. Mit etwas Kreativität kann jeder die Magie der Hogwarts-Gemeinschaftsräume in sein Zuhause bringen. In diesem opulenten Buch kann sich jeder von Molly Weasley inspirieren lassen und seine eigenen Quilts, Marmeladen, Kerzen, Wohn-Ideen, Rezepte und mehr herstellen. In einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernen kreative Bastler und kleine Kunsthandwerker, wie man von Harry Potter inspirierte Gerichte, Wohn-Accessoires, persönliche Kleidung, Schmuck, Makramee und Filzwaren und vieles andere produziert. Dargestellt im Buch mit wunderschönen Farbfotos.

Das perfekte Harry-Potter-Mitmachbuch für alle Familien für viele gemeinsame und entspannende Stunden zu Hause.“

Inhaltsangabe zu Das offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastel-Buch (Carlsen Verlag)

Verlag Carlsen Format Hardcover Marke Harry Potter Autor Lindsay Gilbert Seitenanzahl 156 Preis 28,00 € Veröffentlichung 28.11.2022

Kreativ werden mit Harry Potter:

Die Welt von Harry Potter wimmelt vor ikonischen Objekten und kreativen Ideen. So haben wir im Harry Potter Kochbuch bereits einiges an Bastelinspirationen gefunden. So erhoffen wir uns von dem neuen Titel weitere kreative Ideen. Aufgeteilt sind diese nach den Jahreszeiten. Zu jeder Jahreszeit finden sich sieben unterschiedliche, kreative Ideen, die sich aber nicht nur auf Bastel-Anleitungen beschränken, sondern es findet sich auch das ein oder andere Rezept aus der Welt der Naschereien.

In einer Einleitung wird zunächst ein Überblick über die Rezepte und Bastel-Anleitungen gegeben. Zwischendurch finden sich auch immer wieder einige Blicke hinter die Kulissen. Etwaig benötigte Ausschneidevorlagen sind so abgedruckt, dass man sie leicht kopieren oder abpausen kann. Alternativ kann man diese jedoch auch online finden und herunterladen. Der Hinweis hierauf könnte jedoch etwas prägnanter im Buch platziert werden. Am Ende des Buchs finden sich zudem noch einige Bilder zum Heraustrennen und passende Aufkleber.

Die beiden Rezepte zu Beginn eines jeden Jahreszeitenkapitels befassen sich immer mit einem Getränk und einer passenden (süßen) Speise. Die folgenden Bastel-Anleitungen sind bunt gemischt, von kleinen nützlichen Helferlein, bis hin zu kreativer Deko ist hier alles dabei. Aber egal, ob Rezept oder Bastel-Anleitung, jede kreative Idee wird in einem Absatz in einem Bezug zur Geschichte der Bücher gebracht. Als nächstes werden die benötigten Gegenstände, bzw. Zutaten aufgelistet, bevor es dann an die detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung geht. Dazu finden sich auch einige Bilder, auf denen man sich eine gute Vorstellung vom Endergebnis verschaffen kann. Zum Abschluss folgt dann immer ein Blick hinter die Kulissen der Filme/Bücher, der ebenfalls im Kontext der kreativen Idee steht.

Lasst uns etwas basteln:

Um ein solches Buch beurteilen zu können, muss man natürlich auch die ein oder andere Anleitung ausprobiert haben. Wir haben uns hierzu für die Magische Tierwesen-Lesezeichen entschieden. Hier muss man zunächst die Vorlagen für die Konturen der Tierchen kopieren oder wie beschrieben herunterladen. Sehr schön ist hierbei, dass diese auch als SVG-Datei vorliegen. So kann man für den Zuschnitt auch auf einen Plotter oder Laserschneider zurückgreifen. Prinzipiell wäre auch eine Weiterverarbeitung bis hin zu 3D-Druck-Vorlagen machbar.

1 of 2

Die Anleitung ließ sich sehr gut umsetzen. Sie ist wirklich sehr kleinschrittig aufgebaut und führt alle wichtigen Arbeitsschritte auf. Auch die zusätzlichen Tipps sind hilfreich und sinnvoll. So eignet sie sich auch für alle, die nicht so viel Erfahrung im Basteln haben.

Fazit:

Auch mit Das offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastel-Buch gelingt es Carlsen wieder einmal ein wahres Highlight für alle Harry Potter Fans zu präsentieren. Das Buch bietet viele unterschiedliche kreative Ideen, bei denen eigentlich jeder fündig werden sollte. Sehr gut gefallen haben uns die online abrufbaren Vorlagen für die Bastelprojekte. Vor allem, da diese auch als Vektorgrafik verfügbar waren und so als Vorlage für Schneideplotter und Lasergravierer nutzbar sind.

Der Preis von 28,00 € ist für den Umfang und die Gestaltung des Buches absolut angemessen. Denn es bietet eine große Zahl kreativer Ideen. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein wunderbares Geschenk für alle Harry-Potter-Fans.

