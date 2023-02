Ravensburger Minecraft Portal Dash – Test/Review

In unserer letzten Review hatten wir bereits eine Brettspiel-Adaption des Sandbox-Giganten Minecraft genauer vorgestellt. Aber dies ist nicht die einzige Adaption, denn Ravensburger bietet mittlerweile eine ganze Brettspielreihe rund um die Welt von Minecraft. In dieser Review werfen wir einen genaueren Blick auf das kooperative Abenteuer Minecraft Portal Dash.

Vielen Dank an Ravensburger für die Bereitstellung des Testmusters.

Über Ravensburger:

Die Ravensburger AG blickt auf eine nunmehr 140 Jahre lange Geschichte zurück und zählt sicherlich zu den mit Abstand bekanntesten Spieleverlagen in Deutschland. Schon 1884 erschien das erste Gesellschaftsspiel „Reise um die Erde“, seitdem bringen nicht nur Brettspiele, sondern auch Puzzles, Bücher und aktuelle Serien, wie tiptoi® und GraviTrax Groß und Klein zum gemeinsamen Spielen und Entdecken zusammen. Für Ravensburger ist es dabei von großer Bedeutung, Wissen und soziale Fähigkeiten zu vermitteln, das Miteinander zu fördern und bleibende Erinnerungen zu schaffen, aber auch Momente der Entspannung sollen ermöglicht werden.

Über Minecraft:

Bei Minecraft handelt es sich um ein Open-World-Sandbox-Spiel. Die Spielwelt besteht hier aus einzelnen Blöcken, die etwa einen virtuellen Meter groß sind. Diese Blöcke bestehen aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Holz oder Stein, und lassen sich abbauen, neu positionieren und verarbeiten. So bekommt der Spielende die Möglichkeit, die ganze Welt nach seinen Wünschen zu gestalten. Doch neben all dem Bauen muss man sich auch gegen angreifende Monster verteidigen. Man kann die Spielwelt alleine und im Multiplayer gestalten, sodass schon ganze Spiel- und Filmwelten oder Städte nachgebaut wurden.

Zum Inhalt:

In diesem kooperativen Abenteuer in der Welt von Minecraft versuchen 1-4 Spielende ab 10 Jahren aus dem Nether, Minecrafts feuriger Unterwelt, zu entkommen. Dazu müssen sie durch zerklüftete Landschaft voller Magma und Lava sprinten und gefährliche Monster bekämpfen. Um das Abenteuer schließlich zu bestehen, gilt es das Portal rechtzeitig fertig zu stellen und dessen Wächter zu besiegen. Typisch für Minecraft müssen die Spielenden Blöcke und auch fehlende Portalsteine sammeln. Darüber hinaus kann man sich mit Schwert und Bogen gegen die Monster zur Wehr setzen. Um erfolgreich aus dem Nether zu entkommen, gilt es die Portalsteine rechtzeitig abzuliefern, den Blockvorrat nicht aufzubrauchen und auch sicherzustellen, dass die Lebenspunkte keines der Spielenden auf null fallen. Ein Spiel dauert üblicherweise 30 bis 60 Minuten.

Das Spiel umfasst folgendes Zubehör:

64 Holzblöcke, 48 Lebenspunktmarker, 8 Würfel, 10 Spielplanteile, 4 Spielertafeln, 1 Tauschtafel, 8 Spielerskins, 20 Monster, 24 Aufstellfüße, 1 Monsterspawner, 7 Kisten, 68 Ausrüstungsplättchen, 3 Spielhilfetafeln, 12 Spielhilfekarten, 1 Blockunterlage, 1 Aufbauhilfe

Der Lieferumfang des Spiels fällt sehr umfangreich aus. Die meisten Elemente sind aus Pappe gefertigt, die Blöcke, Würfel und Häuser hingegen aus Holz, nur die Halter für Charakterkarten bestehen aus Kunststoff. Alle Elemente des Spiels sind detailliert gestaltet und passend zur Thematik. Auch dieses Mal ist wieder direkt das unverkennbare Design und die besonderen Gestaltungselemente von Minecraft zu erkennen. Die typischen Blöcke der Minecraft-Spielwelt sind auch hier wieder in Form von einfarbigen Holzklötzchen umgesetzt.

Der Ablauf des Spiels:

Nachfolgend wollen wir zunächst einen kurzen Überblick über den Ablauf eines Spiels von Minecraft Portal Dash geben, bevor wir dieses weiter bewerten. Der Spielablauf wird in den beiliegenden Spielregeln auf fünfzehn Seiten umfangreich beschrieben. Hiervon beziehen sich schon drei Seiten auf den Aufbau der Spielwelt.

Da es sich hier um ein kooperatives Spiel handelt, gewinnen oder verlieren die Spieler gemeinsam, so steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Um das Spiel zu gewinnen, müssen die Spielenden das Spielfeld überqueren, den Portalstreifen aufdecken und das dort versteckte Monster bezwingen. Doch zuvor müssen noch drei Piglin-Aufgaben erfüllt werden. Schaffen wir dies nicht rechtzeitig, verlieren wir das Spiel. Es kommt ebenfalls zur Niederlage, wenn der Ressourcen-Würfel abgebaut wurde, bevor der Endgegner besiegt werden konnte oder ein Spielender alle Lebenspunkte verloren hat.

Der Aufbau der Spielwelt:

Beim Aufbau der Spielwelt von Minecraft Portal Dash sind fünf unterschiedliche Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad möglich. Das erste Level richtet sich dabei insbesondere an alle, die in das Spiel einsteigen wollen. Die Spielwelt wird nun aus zwei Spielweltteilen (von acht) gebildet und links und rechts jeweils durch den Start- und Portalstreifen ergänzt. Durch die Kombination der verschiedenen Spielweltteile entstehen immer wieder unterschiedliche Spielwelten, was eine große Abwechslung verspricht.

Die verschiedenfarbigen Blöcke dienen als Ressourcen. Dazu werden sie zufällig sortiert zu einem großen Würfel gestapelt. Praktischerweise gibt es hierfür eine praktische Stapelhilfe.

Was wäre Minecraft ohne Monster, auch diese finden wir hier wieder. Je nach Level wählen wir hier unterschiedliche Kombinationen von Monstern aus, auf die wir im Laufe der Partie treffen werden. Einen Teil platziert man direkt auf der Spielwelt, die übrigen spawnen erst im Laufe des Spiels.

Wie auch im Minecraft-Videospiel, haben wir auch in diesem Brettspiel ein Inventar. Die im Farbe unserer Spielfigur gehaltene Inventartafel bietet Platz für unsere Ausrüstung, unsere Lebenspunkte und noch ein paar weitere Dinge. So kommt direkt etwas Videospiel-Feeling auf. Abschließend müssen noch einige Gegenstandskärtchen, Kistenmarker und die Spielwürfel bereitgelegt werden.

Die eigentliche Spielrunde:

Der grundlegende Ablauf der Spielrunden ist immer gleich. Zuerst würfelt man einmal mit dem Block- und dem Monster-Würfel. Entsprechend der gewürfelten Farbe bauen wir nun einen Block vom Ressourcen-Würfel ab, der nun als Verbraucht aus dem Spiel genommen wird. Bei der Auswahl des Blocks gibt es jedoch ein paar Regeln zu beachten, es kann sogar dazu kommen, dass kein Würfel abgebaut werden muss. Hier kann sich das Spiel für uns somit eher zum besseren, als zum Schlechteren wenden.

Mit dem Monster-Würfel werden die auf dem Spielfeld stehen Monster aktiviert oder neue ins Spiel gebracht. Für die Bewegung der Monster, die bereits auf dem Spielfeld stehen und der gewürfelten Zahl entsprechen, gelten ebenfalls einige Regeln, besonders bezüglich bereits belegter Felder und der möglichen Richtungen. Monster greifen den Spielenden immer von angrenzenden Feldern aus an, so kann sich der Feind uns von allen Richtungen aus nähern, selbst Magma-Felder schützen uns nur eingeschränkt. Steht kein Monster mit der passenden Würfel-Zahl auf dem Spielfeld, spawnt ein neues Monster, wird aber noch nicht aktiviert.

Aktionen und Würfeln:

An die Würfel-Phase schließt sich noch eine Aktionsphase an, in der wir zwei beliebige Aktionen ausführen dürfen, zum Beispiel können wir unsere Figur bewegen oder Gegenstände benutzen. Nachdem im bisherigen Ablauf unseres Zuges noch nicht sehr taktisch aktiv werden konnten, ist nun die Zeit für Taktik gekommen. Denn man sollte sich hier gut überlegen, welche Aktionen man durchführt. Nutzt man die Aktion „Bewegen“ gilt es Besonderheiten der Felder und auch der genutzten Stiefel zu berücksichtigen. Wir können aber auch mit Schwert und Bogen Monster attackieren. Auch hier gibt es unterschiedliche Waffen mit bestimmten Stärken und auch die Option diese zu verbessern.

Hat man eine Spitzhacke im Inventar, kann man diese auch einsetzen, um Blöcke vom Ressourcen-Würfel abzubauen. Diese können wir unter anderem nutzen, um uns zu heilen oder Ausrüstung zu reparieren, aber auch um Piglin-Aufgaben zu erledigen. Fehlt uns möglicherweise die notwendige Ausrüstung können wir auch sogenannte Basis-Aktionen ausführen. Diese erlauben uns auch unsere Figur zu bewegen, einen Block abzubauen oder Ausrüstung zu reparieren, jedoch immer in stark abgeschwächter Form.

Außerhalb der einzelnen Züge der Spielenden ist es erlaubt, unentdeckte Bereich der Spielwelt aufzudecken. Doch auch hier ist taktisches Vorgehen gefragt, denn so kommen auch weitere Monster in Spiel. Um uns dem Endgegner stellen zu können, müssen wir zunächst noch den Portal-Streifen aufdecken. Aber dazu müssen die drei Piglin-Aufgaben erfüllt sein. Je nachdem auf welchem Level wir unterwegs sind können wir auf zwei verschiedene Endgegner treffen.

Die richtige Taktik ist gefragt:

Insgesamt erkennt man so schon beim Studium der Spielregeln, dass hier viel taktisches Vorgehen und auch Koordination zwischen den Spielenden erforderlich ist. Denn man sollte stets überlegen, wann man Ausrüstung nutzt und wann man besser auf Basis-Aktionen zurückgreift. Besonders das enge Anknüpfen der Piglin-Aufgaben an den Spielfortschritt sorgt hier für eine zusätzliche Herausforderung.

Verständlichkeit der Spielregeln:

Die Spielregeln werden in der Anleitung gut strukturiert und verständlich erläutert. Besonderheiten und Feinheiten der Regeln werden den passenden Stellen aufgeführt und erläutert. Diese sind, soweit auch alle logisch nachvollziehbar und verkomplizieren den Spielablauf nicht auf unnötige Art und Weise. Kleine Abbildung ergänzen die Erläuterungen und in jedem Abschnitt sind wichtige Begriffe fett markiert, sodass man schnell die gesuchten Informationen finden kann. Schon beim ersten Durchlesen kann man sich die viele Details sehr gut einprägen. An einigen Stellen der Anleitung finden sich auch kleinere Beispiele, die auf bestimmte Besonderheiten hinweisen. Insgesamt sind die Regeln jedoch schon ziemlich komplex und erfordern ein mehrmaliges Durchlesen. Vermutlich werden wir hier in den ersten Runden auch noch häufiger nachschlagen müssen.

Zum einfachen Einstieg in die Spielregeln bietet Ravensburger als Ergänzung zu dem gedruckten Regelheft auf dem hauseigenen YouTube-Kanal einen ausführlichen Erklärfilm. Hier wäre natürlich ein QR-Code zur Verlinkung in der Anleitung eine schöne Ergänzung.

Wie war der gemeinsame Spielspaß?

Für den Aufbau des Spiels sollte man etwas Zeit einplanen, besonders dann, wenn man es noch nicht häufig gemacht hat. Denn hier wird man sicherlich das ein oder andere Detail in der Anleitung nachlesen müssen, mit etwas Übung ist es aber nur noch eine Frage von wenigen Minuten. Da die einzelnen Komponenten des Spiels recht großzügig gestaltet sind, sollte man auf jeden Fall auch ausreichend Platz einplanen.

In den ersten Spielrunden fällt erst richtig auf, dass die Regeln und Abläufe doch relativ komplex sind und so mussten wir öfter als erwartet in den Spielregeln nachlesen. Hat man aber erstmal ein paar Runden absolviert, prägen sich die Abläufe immer besser ein. Dennoch muss man aufmerksam bleiben, um alle Regeln korrekt zu berücksichtigen. Hier ergibt sich durchaus die interessante Option einen weiteren Spielenden einzubinden, der gewissermaßen eine Schiedsrichter-Rolle einnimmt und die Einhaltung aller Regeln überwacht und so auch die korrekte Bewegung der Monster sicherstellt.

Wie schon beim ersten Studium der Spielregeln vermutet, kommen wir relativ zügig in taktische Überlegungen. Welche Blockfarbe nutzen wir für die Piglin-Aufgabe? Repariere ich ein Teil meines Inventars oder beschränke ich mich erstmal auf Basisaktionen? Greife ich das Monster jetzt an oder versuche ich erstmal eine bessere Waffe zu bekommen? Darüber hinaus bedarf es in der Gruppe natürlich noch eine gemeinsame Koordination, damit man sich die Teammitglieder nicht gegenseitig Blöcke streitig machen.

Einzelspieler und Schwierigkeitsgrad:

Besonders an Minecraft Portal Dash ist sicherlich auch, dass obwohl es ein kooperatives Spiel ist, man es auch alleine spielen kann. Dazu ist kein besonderer Einzelspieler-Modus erforderlich. Denn die einzelnen Züge der Spielenden sind so konzipiert, dass sich bei einer geringeren Anzahl an Spielenden zwar die Anzahl der Runden erhöhen wird, die Anzahl der notwendigen Spielzüge jedoch ähnlich ausfällt. Die Bewegung und Reaktion der Monster sind in den Spielregeln fest vorgegeben, sodass man nur ehrlich zu sich selber sein muss. Insgesamt sehr praktisch, um zunächst einmal die Regeln zu verinnerlichen und zu üben, bevor man zum nächsten Spieleabend einlädt. Der größte Nachteil im Einzelspieler-Modus deckt sich mit den meisten kooperativen Videospielen, man muss sich den Gegnern alleine stellen und so den gesamten Schaden alleine einstecken. Zudem entfällt natürlich der gemeinschaftliche Spielspaß. So fällt auch hier ein Spiel in der Gruppe durchaus etwas einfacher aus.

Der Schwierigkeitsgrad skaliert nicht mit der Gesamtzahl der Spielenden. Dennoch lässt sich dieser über fünf unterschiedliche Level anpassen und es gibt unterschiedliche Piglin-Aufgaben für 1-2 oder 3-4 Spielende. In den höheren Leveln fällt das Spielfeld größer aus oder man trifft auf stärkere Monster. Stellt man sich in der Gruppe den Monstern, sollte sich diese gut koordinieren und trotz aller Kämpfe niemals die Piglin-Aufgaben und den Stand des Ressourcen-Würfels aus den Augen lassen.

Fazit:

Das kooperative Brettspiel Minecraft Portal Dash hat uns zwar gut gefordert, aber, vor allem auch deswegen, sehr gut gefallen. Es bietet einen durchdachten Spielablauf bei dem es viel zu bedenken, taktieren und koordinieren gibt. Denn wir müssen uns nicht nur auf ein Ziel zubewegen, sondern auch die Monster, unsere Aufgaben und unsere Lebensenergie im Auge behalten. So kann uns das Spiel schnell vor harte Entscheidungen stellen. Sehr schön ist auch die flexible Anzahl der Spielenden von einem bis zu vier, da es doch relativ häufig Spiele gibt, die man alleine oder zu zweit kaum sinnvoll spielen kann.

Insgesamt spricht Minecraft Portal Dash eine breiter Spielerschaft an und man muss nicht zwingend Minecraft kennen oder eingefleischter Fan sein, denn es ist hier kein Vorwissen erforderlich. Hilfreich ist es natürlich, wenn man die Grundzüge von Rollenspielen kennt. Sehr gut gelungen ist auch hier, wie schon bei Minecraft Heroes of the Village, die Gestaltung der Spielelemente, in denen man direkt Minecraft wiedererkennen kann.

Erhältlich ist das Spiel zu einem UVP von 46,99 €, laut idealo.de ist es aktuell (Stand: 28.02.2023) ab 29,95 € zzgl. Porto verfügbar. Auch zum UVP ergibt sich hier wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Anbetracht der umfangreichen Ausstattung des Spiels. Dank der verschiedenen Level und verschiedenen Kombinationsvarianten der Landschaft bietet es auch ein großes Potenzial für lang andauernden Spielspaß.

