Wargaming, Publisher und Entwickler des Free-to-Play-Multiplayer-Marinespiels World of Warships, bringt mit Update 12.1 eine ganze Armada an Inhalten in das Spiel. Darunter tauchen auch britische U-Boote in World of Warships auf.

Britische U-Boote in World of Warships

Ab dem 2. März werden drei historische britische U-Boote ihren Weg in den Early Access finden. Undine, Sturdy und Thrasher kommen zusammen mit mehreren permanenten Tarnungen und anderen attraktiven Belohnungen ins Spiel. Diese U-Boote bieten eine hohe Manövrierfähigkeit und schnell nachladbare akustische Torpedos, aber ihre begrenzten Trefferpunkte erfordern von den Spielern ein geschicktes Vorgehen. Die Unterwasserfahrzeuge verfügen außerdem über die Standard-U-Boot-Ausrüstung, einschließlich „Schadensbegrenzungsteam“, „U-Boot-Überwachung“ und „Hydrofon“.

Zusätzlich zu diesen Erweiterungen gibt es eine spezielle Reihe von Aufträgen, die den Spielern nach Abschluss eine besondere Erinnerungsflagge und britische Marken einbringen.

Das „Königin der Meere“-Abenteuer startet

In einem dreiwöchigen Kampagnenformat nimmt „Die Königin der Meere“ die Spieler mit auf ein spezielles Piratenabenteuer, das den Weg einer australischen Rangerin verfolgt, die an Bord eines mythischen Schiffs vom Kontinent fliehen will. Während des Abenteuers können die Spieler viele Piratenmarken, den australischen leichten Kreuzer Brisbane und Kapitänin Matilda Kelly. Mit einer starken Luftabwehr, zehn 152-mm-Hauptgeschützen und einer verstärkten Torpedobewaffnung, ist die Brisbane eine wertvolle Ergänzung für jede Flotte. Außerdem gibt es Kapitänin Matilda Kelly mit 19 Fähigkeitspunkten.

Amerikanische Belohnungen für die Kapitäne

Damit noch nicht genug Missionen: Bis Ende Februar können sich die Spieler auf eine Reihe von Aufträgen begeben, deren Abschluss amerikanische Belohnungen einbringt. Darunter befinden sich neben amerikanischen Marken ferner auch die Freiheitsstatue als Kapitän mit besonderer Sprachausgabe. Die Spieler können sich auch permanente Tarnungen, eine Andenkenflagge und außerdem eine Reihe anderer sterngekrönter Goodies im Tausch gegen Marken oder aus zufälligen Dublonenpaketen sichern.

Die Saison der „Salamander“-Clangefechte

Zum Abschluss von Update 12.1 startet das Spiel ferner die 20. Saison der Clangefechte. Ab dem 20. Februar und bis zum 10. April können sich Warships-Spieler mit Tier X-Schiffen zusammentun und in einem Sieben-gegen-Sieben-Format gegeneinander antreten. Wie üblich gibt es eine Handvoll Schiffsrestriktionen mit dem Ausschluss von Flugzeugträgern und U-Booten sowie einer Obergrenze für Schlachtschiffe, um das Spielfeld ausgeglichen zu halten.

Mit dem Update 12.1 wird dem Spiel außerdem ein weiterer Battle Pass hinzugefügt, drei Keilereien beginnen am 20. Februar und es gibt mehrere visuelle und technische Änderungen im Spiel.

Eine vollständige Liste der Aktualisierungen und Änderungen gibt es in den Patch-Notes.