Einen der kultigsten Sci-Fi-Actionfilme, Terminator 2: Judgment Day, könnt Ihr im Januar in einer exklusiven und auch zeitlich begrenzten Zusammenarbeit zu World of Tanks auf PC und World of Tanks Blitz feiern. Die Terminator 2-Kampagne in World of Tanks bringt Euch den Tag der Abrechnung.

Terminator 2-Kampagne in World of Tanks

Vom 12. bis zum 26. Januar können sich die Kommandanten von World of Tanks auf PC über das epische Event freuen. Es gibt Panzer, Zeitreisen und jede Menge geschmolzenes Metall. Das Battle Pass-Special: Judgment Day ist ein vom Blockbuster-Film inspiriertes Event. Mit einem speziellen T-832-Panzer, einzigartigen Dekoren, Schriftzügen mit ikonischen Sprüchen, 2D-Tarnungen und vier Fahrzeugkommandanten direkt aus dem Terminator 2-Universum, wird außerdem jede Menge geboten. Die Kampagne besteht aus insgesamt 50 Etappen. Jeder kann automatisch an dem Event teilnehmen, da die Spieler den Fortschritt nicht wie bei den Kapiteln erst in den regulären Battle Passes aktivieren müssen.

Der einzigartige T-832 ist ein Premium-Panzer mit eingebauten visuellen Spezialeffekten. Geboren aus der Glut des Schmelzofens, in der sowohl der T-800 als auch der T-1000 umgekommen sind, verfügt dieser Panzer über ein beachtliches Kampfpotenzial. Diese Maschine wird allen, denen ihr auf dem Schlachtfeld begegnet, das Fürchten lehren. Die Spieler werden außerdem die seltene Gelegenheit haben, vier besondere Kommandanten zu ergattern. Achtung Spoiler: es handelt sich dabei um Sarah Connor, John Connor, der T-800 und der T-1000.

World of Tanks Blitz

Die Operation Hasta la Vista ist seit Kurzem bereits in World of Tanks Blitz im Gange. Den Spielern werden auch hier einzigartige Belohnungen geboten. Darunter ein Cyborg-Panzer mit einer legendären T-800-Tarnung. Neben zehn von Terminator 2 inspirierten Avataren könnt Ihr auch vier seltenen Panzertarnungen und Profilhintergründe ergattern. Das Event, welches noch bis zum 31. Januar verfügbar ist, basiert auf der bewährten Battle-Pass-Mechanik und besteht ferner aus 60 Etappen. Nach Abschluss jeder Etappe erhalten die Spieler spektakuläre Belohnungen direkt aus dem Terminator-Universum.

Dazu gibt es in den Garagen noch den besonderen T2 Soundtrack auf die Ohren.

Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Homepage.

Quelle: PM Wargaming.net

