Die furchtlosen X-Men 9 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 9, dieser trägt den Untertitel Konzil des Bösen. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Auf der Suche nach dem intergalaktischen Zockerparadies Gameworld trifft Rogue auf einen tierischen Bekannten. Und wie reagiert ihr Gemahl Gambit auf seine Schwiegermutter, wenn ihm das Schicksal einen Streich spielt?“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 9 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys FCBD 2022 Avengers/X-Men, X-Men (2021) 9 Zeichner C. F. Villa, Javier Pina, Matteo Lolli Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 44 Preis 5,99 € Veröffentlichung 15.11.2022

Die furchtlosen X-Men 9 besteht aus wieder aus zwei Storys. Eine entstammt der X-Men-Heftserie und eine dem Band Free Comic Book Day 2022: Avengers/X-Men 2022. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden einige Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe drehte sich alles um den Kampf gegen den mentalen Organismus MODOK. Dieser hatte auf einem Kreuzfahrtschiff eine neue Art von Waffe ausprobiert, die die Gewaltbereitschaft der Opfer so weit steigert, dass sie sich gegenseitig umbringen. Doch den X-Men gelang es schließlich, ihn zu stoppen und gefangenzunehmen. Für die aktuelle Ausgabe müssen wir aber noch etwas weiter zurückschauen. Die Mutanten von Krakoa hatten für die Arakki den Mars einem Terraforming unterzogen und als Planet für Arakko auserkoren. Das durchkreuzte jedoch die Pläne des Milliardärs Feilong, der sich nun mit der mutantenfeindlichen Organisation Orchis zusammengetan hat. Da er den Mars nun nicht mehr direkt beanspruchen konnte, hatte er zunächst den Mond Phobos übernommen.

Auf Krakoa und Arakko schwankt man zwischen Krieg und Frieden. Besonders auf Krakoa wägt man die Gefahren und den Nutzen eines verdeckten Krieges gegen Orchis ab. Währenddessen schmiedet Dr. Stasis jedoch weitere Pläne, um die Mutanten zu besiegen. So fasst er den Entschluss, Mordok zu befreien… Rogue und Gambit sind unterdessen im All unterwegs und versuchen in Oblitus Informationen über Gameworld, die Quelle der letzten Angriffe auf die Erde, zu sammeln. Doch auch Destiny, Rogues Mutter, hat diesen Plan… Diese Story greift einige lose Enden der vorherigen Ausgaben auf und führt sie weiter voran. Dabei fühlt es sich so an, dass diese Handlungsstränge auf ein großes, gemeinsames Ende hinauslaufen.

In der zweiten Story erfahren wir etwas mehr über die Medizin von Krakoa, die unter anderem das Leben von MJ Parkers Tante gerettet hat. Doch da die beiden nun als Botschafter für die Medizin auftreten, ist MJ zu einem interessanten Ziel geworden… Auch diese Story fühlt sich wie eine Vorgeschichte an, die ein schwerwiegendes Ereignis vorbereitet.

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal einige Charaktere, da wir in der ersten Story mehrere parallele Handlungsstränge haben. Auf Arakko Storm, auf Oblitus Rogue, Gambit und Destiny und auf gegnerischer Seite natürlich Dr. Stasis und Mordok.

Ein richtiger Erzähler kommt in der zweiten Story zum Einsatz, in der ersten finden wir nur einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Auch Die furchtlosen X-Men 9 bleibt etwas kompakter im Umfang, da die zweite Story einen geringeren Umfang aufweist. Der Handlung fehlt dieses Mal zwar ein großes Ereignis, jedoch wird hier viel für die kommenden Ausgaben weitergeführt und vorbereitet. Es scheint so, als würde demnächst ein bald galaktisches Ereignis bevorstehen.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗