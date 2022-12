SpellForce: Conquest of Eo – Neuer Trailer zeigt den Nekromanten

Das kommende rundenbasierte 4X-Strategie-Spiel SpellForce: Conquest of Eo stellt heute den ersten seiner drei Magier-Archetypen im Video vor, Vorhang auf für den Nekromanten. SpellForce: Conquest of Eo ist ein rundenbasiertes Kapitel in der SpellForce-Reihe und erscheint 2023 für PC. Mit epischen, prozedural generierten Singleplayer-Kampagnen, verschiedensten Magier-Archetypen und zufällig bestimmten Feinden verspricht THQ Nordic einen hohen Wiederspielwert.

Über den Nekromanten in SpellForce: Conquest of Eo

Ah, eine Armee ohne Zweifel, ohne Furcht und frei von Schwäche… und dazu noch wunderbar gehorsam. Was könnte sich ein aufstrebender Magier mit dem Ziel, der mächtigste Zauberer aller Zeiten zu werden, denn mehr wünschen? Als Nekromant befehligt man die Armeen der Unterwelt und lasst seine Diener und Truppen einfach auferstehen, anstatt sie zu rekrutieren.

Der Nekromant ist Meister der Todes- und Manipulationsmagie und erschafft in der Krypta in den Tiefen des Magierturms untote Soldaten. Dank seiner Fertigkeiten kann ein Nekromant günstig große Mengen an furchtlosen und zähen Armeen auf das Schlachtfeld schicken, die unermüdlich marschieren und sich sogar durch Wasser bewegen (schließlich müssen sie nicht mehr Atmen…) können. Nekromanten können so schnell eine große Zahl an Einheiten erschaffen, schneller als jeder andere Magier-Archetyp. Allerdings benötigt man auch sehr viel magische Kraft, um die Untoten am Leben … ähm, nunja, um sie zu kontrollieren. So ist man stets auf der Suche nach neuen Quellen des Allfeuers, der magischen Kraft, die die Welt von SpellForce: Conquest of Eo durchdringt.

Mehr erfahrt ihr auf der offiziellen Website. Hier seht ihr außerdem den Trailer zum Magier-Archetypen: