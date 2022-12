Silvester-Countdown 2022 – T minus 1

Heute wird es analog. In unserer digitalen Welt vergisst man gerne die Bedeutung und den Wert bedruckten Papiers, doch Comic-Fans wissen dies noch zu schätzen. Daher verlosen wir heute mit Panini Comics aus der Welt von DC, Marvel und Star Wars.

Heute gibt es zwei verschiedene Comic-Pakete zu gewinnen. Eins aus der Welt von Marvel und Star Wars und das andere bringt DC und Star Wars zusammen:

Paket 1 beinhaltet:

Star Wars – Krieg der Kopfgeldjäger – Abschaum und Verkommenheit

Thor – Gott des Donners – Götterschlächter

Paket 2 beinhaltet:

Batman – Second Son

Thor – Gott des Donners – Götterschlächter

Werfen wir doch einfach einen Blick in die Inhaltsangabe von Panini zum Comic:

„Thors Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft versinkt im Blut. In allen Zeitebenen verschwinden Götter und Odins Sohn muss das Rätsel lösen. Die Suche führt die Donnerer aus drei Epochen ans Ende aller Tage, wo Götter Knechte sind und eine Konstruktion droht, das Antlitz der Schöpfung für immer zu verändern.

In allen Zeitebenen erleiden Unsterbliche einen brutalen Tod und Thor muss ihren Killer finden. In der fernen Vergangenheit hallt eine Höhle von Schreien gepeinigter Götter wider. Im Hier und Jetzt säumen die Leichen höherer Wesen seinen Weg durch die Tiefen des Kosmos. Und Jahrtausende in der Zukunft schlägt der letzte Fürst von Asgard gegen Horden von Berserkern seine finale Schlacht. Die Jagd führt die Donnerer dreier Epochen letztlich ans Ende aller Tage, wo sämtliche Götter des Alls geknechtet sind und ein Instrument der Vernichtung droht, das Antlitz der Schöpfung für immer zu verändern. Bühne frei für Gorr, den Götterschlächter!„

Star Wars – Krieg der Kopfgeldjäger

Auch hier lohnt sich ein Blick in die Inhaltsangabe von Panini.

„Boba Fetts eigentlich einfache Mission, den in Karbonit eingefrorenen Han Solo abzuliefern und das Kopfgeld zu kassieren, endet im Krieg der Kopfgeldjäger, der die gesamte Galaxis erfasst. Und in diesem Band vereinen sich die fesselnden One-Shots von 4-LOM und Zuckuss, dem maskierte Attentäter Boushh, dem mordenden Droiden IG-88 und dem im wahrsten Sinne des Wortes schwersten Schurken aller Zeiten: Jabba der Hutt!“

Batman – Second Son:

Zu guter Letzt schauen wir auch in die Inhaltsangabe von Panini zum letzten unserer drei Comics.

„Die ersten Schritte des nächsten Batman, geschrieben von Oscar-Gewinner John Ridley! In der nahen Zukunft wird Jace Fox zum neuen Dunklen Ritter. Seine Heldenreise beginnt jedoch in der Gegenwart von Gotham, wo Batwing nicht gut auf seinen Bruder zu sprechen ist und der Joker-Krieg Spuren hinterlassen hat…“

Teilnahmeschluss ist der 14.01.2023, 23:59 Uhr