Silvester-Countdown 2022 – Finale

Nicht nur der Monat und das Jahr neigen sich zum Ende, auch unser Gewinnspielmarathon geht heute auf die letzte Etappe. Zum Abschluss verlosen wir gemeinsam mit 1MORE die EVO Earbuds (zur Review).

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „1MORE“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die 1MORE EVO True Wireless Active Noice Canceling Headphones bieten diverse Features. Sie basieren auf 10 mm großen, dynamischen Treibern, die so ausgelegt wurden, dass sie eine hochwertige Klangqualität bieten. Der LDAC-Codec ermöglicht Hi-Res Audio Wireless mit einer Decodierrate von bis zu 900 Kbps. Die Active Noice Canceling (ANC) Technologie ermöglicht es, die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen um bis zu 42 dB zu reduzieren. Ein Array aus drei Mikrofonen sorgt in Verbindung mit einem KI-basierten Algorithmus für eine effiziente Filterung von Hintergeräuschen in Sprachanwendungen. Als weiteres Feature ist es möglich, die Kopfhörer mit zwei verschiedenen Audiogeräten zu verbinden.

Masse Kopfhörer (einzeln): 5,7 g Masse Case: 46,9 g Abmessung Kopfhörer: 22,03 x 20,69 x 25,11 mm Abmessung Case: 66,60 x 28,61 x 38,65 mm Akkukapazität Kopfhörer: 48 mAh Akkukapazität Case: 450 mAh Ladezeit Kopfhörer: 1 h Ladezeit Case: 2 h Laufzeit Kopfhörer Musik Playback mit ANC: 5,5 h Laufzeit Case und Kopfhörer Musik Playback mit ANC: 20 h Laufzeit Kopfhörer Musik Playback ohne ANC: 8 h Laufzeit Case und Kopfhörer Musik Playback ohne ANC: 28 h Bluetooth Standard: Bluetooth 5.2

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Nehmt bis zum 02.01.2023 noch schnell an unseren Adventskalender-Gewinnspielen teil!

Beim Silvester-Countdown ist eine Teilnahme an allen Tagen sogar bis zum 14.01.2023 möglich.

Mehr dazu in unserer Gewinnspiel-Kategorie!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 14.01.2023, 23:59 Uhr