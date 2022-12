Runar Kickstarter

Führe deine Vikinger Helden durch gefrorene Ländereien. Ringe starke Gegner und feindliche Helden nieder. Die Jagd nach den Runen Steinen hat gerade erst begonnen!

In Runar, verkörpert ihr einen Jarl, was in den nördlichen Regionen ein Adelstitel war. Als Jarl schickt ihr drei eurer besten Krieger zu einer nicht weiter benannten Insel. Dort suchen sie nach Runensteinen und Ausrüstung, die angeblich von den Göttern zurückgelassen wurden, als die Insel als Schlachtfeld zwischen ihnen und den Jotunn diente. Auf der Insel müssen eure Mannen dann der gefrorenen Einöde, wilden Kreaturen und den Vikingern eurer Gegner trotzen.

Runar spielt man gegeneinander, Ziel ist es am Ende mehr Siegespunkte zu haben als seine Gegner. Neben dem jeder gegen jeden kann man außerdem in Teams gegeneinander antreten. Auch alleine soll man das Spiel genießen können. Während man in einzelnen Spielen mit Vikingerhelden die ihre volle Macht ausschöpfen können agiert, gibt es auch noch einen Kampagnenmodus welcher es euch erlaubt eure Helden zu entwickeln.

Wie bei allen Kickstartern dieser Art, wartet auch Runar mit Zielen neben dem Hauptspiel auf und der Inhalt aller Boxen kann sich wirklich sehen lassen. Die Figuren warten mit einem charmanten Comic Stil auf und spätestens mit der Deluxe Variante sind auch die Matten und Token ein echter hingucker.

Überzeug euch anhand der Bilder doch einfach selbst.

Die Grundbox

Die Hel Box

Die Jarl Box

Die Troll Box

Die Deluxe Box

Wie auf dem Bild zu sehen wartet die Deluxe Version mit einigen extras auf. Einer doppelseitigen Spielmatte und den Refferenzmatten aus Neopren. Alle Token aus Holz und einem Spieler eins Token, dass man auch als Halsschmuck tragen könnte. Ein Thors Hammer aus Metal! Dazu noch alle Strech Goals und ein Inlay in der Box für das Spiel. Was will man als angehender Jarl eigentlich mehr?

Konnten wir euer Interesser wecken? Dann beeilt euch, denn der Kickstarter ist nur noch heute bis 20 Uhr verfügbar und danach müsstet ihr auf einen Latepledge hoffen.

Ihr findet den Kickstarter von Runar hier.

Quelle: Kickstarter Runar by Ludus Magnus Studio

