Indie-Developer WildArts haben in Partnerschaft mit Dear Villagers das Erscheinen des Retro-RPG „Born of Bread“ für Sommer 2023 angekündigt. Das Spiel soll eine Hommage an klassische Retro-RPGs mit Cartoon-Ästhetik werden. Die witzigen Figuren und die liebenswerte Geschichte soll sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen.

Das Rezept für Born of Bread ist dabei folgendes:

Man nehme

einen Mehlgolem mit grenzenloser kindlicher Neugier und ein paar sonderbaren Fähigkeiten

eine Welt voll Wunder und Geheimnisse

eine bunte Bande ausgereifter Figuren

eine schrullige Storyline

eine Prise leichter Rätsel

rundenbasierte Kämpfe mit einem Schuss Echtzeit-Minispielen

heitere, farbenfrohe 2,5D-Grafiken

Nebenmissionen

ein unfreiwilliges Publikum, das dir Boni im Kampf verleiht

In der Rolle des Mehlgolem Loaf gilt es ein geheimnisvolles Land zu entdecken.

Aber ein Video sagt mehr, als tausend Worte:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Born of Bread ist ein Liebesbrief an die familienfreundlichen Rollenspiele von einst“, so WildArts Lead Designer und Programmierer Nicolas Lamarche. „Inspiriert von Titeln wie Paper Mario und Undertale. Born of Bread schafft dabei eine hinreißende Welt voller liebenswerter Figuren, skurriler Handlungsstränge und cleverer Kampfmechaniken. Insgesamt entsteht so ein mitreißendes, von Nostalgie geprägtes Abenteuer. Wir wollten, dass Born of Bread ernste Themen wie Charakterentwicklung und den Wert von Verwandtschaft aufgreift, aber dennoch stets heiter und humorvoll bleibt.“

Das Spiel wird im Sommer 2023 via Steam für PC erhältlich sein. Das genaue Datum steht noch nicht fest, ihr könnt den Titel aber bereits jetzt Eurer Wunschliste hinzufügen.

Quelle: Pressemitteilung Dear Villagers

Bis zum Sommer dauerts ja noch eine ganze Weile. Jetzt steht erst einmal Weihnachten vor der Tür. Wenigstens bis zu diesem wichtigen Tag können wir Euch etwas beschäftigen und auf unsere supergenialen und hochdotierten Adventskalender hinweisen.