Mit der Bezeichnung 03.00 steht Euch ab sofort ein neues Update für God of War: Ragnarök zur Verfügung. Dies wurde vom Entwicklerstudio in einer kurzen Info an die Gamergemeinschaft mitgeteilt.

Neben notwendigen und zahlreichen Bugfixes, werden aber auch einige Verbesserungen mit dem Update auf Euren Konsolen Einzug halten. Vorneweg sei hier der Foto-Modus erwähnt, der Euch künftig ermöglicht, nach Herzenslust Fotos in den neun Welten zu schießen.

Der Foto-Modus war ein von Anfang an geplantes Feature. Allerdings wurde kurz vor Veröffentlichung bekannt, dass der Modus erst nachträglich hinzugefügt wird. Ähnlich wie in „God of War“ aus dem Jahr 2018 könnt Ihr nun epische Fotos frisch aus dem Spiel aufnehmen.

Damit aber nicht genug. Ihr könnt den Charakteren über verschiedene Stimmungen unterschiedliche Gesichtsausdrücke verpassen und damit Euren Bildern einen einzigartigen Ausdruck zu verleihen. Neben verschiedenen Filtern, Belichtungsoptionen, Kamerawinkel und sonstigen Filmeinstellungen kommt der Foto-Modus mit weiteren Gestaltungsmöglichkeiten, wie z. B. Rahmen und Logos daher. Ihr könnt somit Eurer Kreativität mit dem Gott des Krieges auch in Ragnarök freien Lauf lassen.

Besitzer der PlayStation 4 sollten nach dem Update eine spürbare Performance-Verbesserung feststellen. Auf der PlayStation 5 dürften sich dafür die Spieler über „spürbar kürzere Ladezeiten“ freuen.

Den umfangreichen Changelog zum Update 03.00 findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: PlayStation

