Hardwarekalender 2022 – Tag 21

Ihr wollt noch das eine oder andere an Klangqualität aus euren Klinkeheadset oder Kopfhörer herausholen, doch die Onboard-Soundkarte ist nicht das gelbe vom Ei? Dann solltest Du heute am Hardware-Adventskalender teilnehmen und dein Glück versuchen. Heute verlosen wir in Kooperation mit Creative eine der neueren externen Soundkarten. Creative Sound Blaster X4 holt das letzte an Klang aus deinem Kopfhörer heraus. Doch damit nicht genug, wir haben noch einen weiteren Preis von Creative für euch. Hand aufs Herz, wie oft seid ihr schon im Kabel eures Headsets hängen geblieben und hattet danach einen Wackelkontakt? Damit euch das in Zukunft nicht mehr passieren kann, gibt es an Tag 21 unseres Kalenders noch ein Creative SXFI AIR GAMER zu gewinnen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Creative“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Sound Blaster X4 unterstützt diskrete und virtuelle Audiokanäle bis zu 7.1. Sie müssen also keine Kompromisse für Ihren Audiogenuss eingehen. Außerdem verfügen Sie damit über eine außergewöhnliche Soundleistung im Hinblick auf akustische Tiefe und Detailgenauigkeit, die Ihren Kopfhörern und Lautsprechern eine neue Dynamik verleiht.

Sie erhalten damit auch nicht nur eine, sondern drei Möglichkeiten für die Bereitstellung von Surround-Klang. Überzeugen Sie sich selbst von den speziellen Eigenschaften jeder Surround-Option und testen Sie diese für unterschiedliche Medieninhalte. Sie werden Ihr Lieblings-Audio in einem ganz neuen Licht erleben.

Typ: D/​A-Wandler, Kopfhörerverstärker

Kanäle: 8 (7.1)

D/A-Wandler PCM: 24bit/​192kHz

Dynamikumfang (DNR): 114dB

Klirrfaktor (THD): 0.0017%

Eingänge: 1x Mic In (3.5mm), AUX In (3.5mm)

Ausgänge: 1x Kopfhörer (3.5mm), 1x Digital Audio Out (optisch), 7.1 Multi-Channel Line Out (3.5mm)

Weitere Anschlüsse: 1x USB (Typ C)

Stromversorgung: USB

Farbe: schwarz

Abmessungen (BxHxT): 130.5×40.6×130.5mm

Gewicht: 384g

Besonderheiten: Lautstärkeregler

Creative präsentiert die ultimative Hybrid Headphone Holography mit SXFI AIR GAMER – das vielseitige und kabelgebundene Headset mit Bluetooth 4.2. Genießen Sie Ihr individuell abgestimmtes Super X-Fi Headphone Holography Audio mit einem kompatiblen Gerät Ihrer Wahl, ob kabelgebunden oder wireless!

SXFI AIR GAMER ist jetzt erstmals mit unserer neuesten Audio-Innovation GamerChat erhältlich. Sie liefert die holografischen Audioeffekte von Super X-Fi für Ihre Spiele über USB und mobile Chatfunktionen über Bluetooth, um während dem Spielen Anrufe über das gleiche Headset anzunehmen. Chatten Sie selbst mit Mitspielern auf Plattformen wie Nintendo Switch, die keinen eigenen Voice-Chat anbieten.

FPS-Gamern empfehlen wir, den SXFI BATTLE Mode zu aktivieren, um die Bewegungen von Gegnern zu hören, ihre Position exakt zu bestimmen und dadurch den entscheidenden Vorteil zu erlangen. Das Headset hat eine Wiedergabezeit von bis zu 11 Stunden und ist mit dem dezenten NanoBoom Mikrofon und dem premium CommanderMic mit inPerson® Mikrofontechnologie erhältlich. Genießen Sie mit diesem raffinierten Gaming-Headset das Beste aus zwei Welten und erleben Sie mit diesem Kopfhörer einen unglaublich realistischen Sound, der sich nicht von der Realität unterscheiden lässt.

Bauart: Kopfhörer (Over-Ear)

Bauform: Kopfbügel

Prinzip: geschlossen

Mikrofon: Mikrofonarm (abnehmbar), integriert

Anschluss: Klinkenstecker (3.5 mm Klinke), USB-C, Cardreader (microSD)

Wireless: Bluetooth 5.0

Kabel: einseitig, abnehmbar

Steuerung: Touch Control

Betriebsdauer: 11h

Akku: USB-C Ladeanschluss, 2.5h Ladedauer

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz (Kopfhörer), 100Hz-16kHz (Mikrofon)

Impedanz: 32 Ω

Empfindlichkeit: 114dB

Treiber: 50 mm

Zertifiziert für: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One

Besonderheiten: Umgebungsmodus, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Virtual Surround, RGB-Beleuchtung, MP3-Player

Farbe: schwarz

Gewicht: 314 g

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 02.01.2023 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr