DreamHack 2022 startet heute in Hannover

Die Winter DreamHack startet heute. Vom 15. bis zum 18. Dezember 2022 verwandelt sich die DreamHack Hannover in ein Mekka für Fans von Videospielen und E-Sports. Auf über 25.000 qm2 warten zahlreiche Turniere, Showmatches und Wettbewerbe in den unterschiedlichsten Spielen die Besucher.

Esport Turniere auf der DreamHack 2022

Auf drei Stages werden die Finalspiele der ESL Meisterschaft in Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) und Teamfight Tactics ausgetragen. CS: GO bietet ein Preisgeld von 50.000 €, Teamfight Tactics bietet 8.000 €. Abseits der ESL Meisterschaft findet das Unity Turnier der Valorant Regional League DACH: Evolution statt, bei dem insgesamt 10.000 € ausgeschüttet werden.

Das größte Preisgeld auf der DreamHack Hannover, 100.000 USD, wird im Spiel Age of Empires II im „The Grand Melee“ ausgeschüttet. Fans von League of Legends können sich auf das Showmatch der Strauss Prime League zwischen Eintracht Spandau und NoNeedOrga freuen.

Deutschlands größte LAN Party

Während der vier Tage der DreamHack Hannover findet Deutschlands größte LAN-Party statt, bei der Platz für bis zu 2.500 Teilnehmende ist. Dort werden Turniere in verschiedenen Spielen abgehalten, darunter CS: GO, Valorant und League of Legends, die jeweils mit attraktiven Preisgeldern von 5.000 € locken.

Es werden auch Turniere in Rainbow Six Siege, Fortnite und PUBG angeboten, die mit Preisgeldern zwischen 1.500 € und 2.500 € ausgeschrieben sind. 99Damage organisiert die CS: GO-Turniere und feiert gleichzeitig das zehnjährige Bestehen.

Für die Community und Turniere von League of Legends ist Summoner’s Inn vor Ort. In der Relaxation Area können sich die Teilnehmenden außerdem erholen und für technische Probleme steht ihnen ein rund um die Uhr verfügbarer Service zur Verfügung.

Tabletop Area

Auf über 1.000 qm2 können sich Fans von analogen Spielen auf eine breite Auswahl von namhaften Spieleverlagen wie Pegasus, Hasbro und Hans im Glück freuen, die Spiele zum Ausleihen anbieten. Es werden auch diverse Turniere in Magic: The Gathering angeboten, bei denen sich Fans im Vorfeld anmelden können.

Als Preise winken Sachpreise von Wizards of the Coast, Cardmarket und UltraPro. Zusätzlich finden Pen-&-Paper-Rollenspiele wie Dungeons & Dragons, Shadowrun, Call of Cthulhu und The Witcher statt, die von der Dragon Legion e. V. organisiert werden.

Cosplay Wettbewerb

Auf der DreamHack Hannover treten 26 Teilnehmende im Wettbewerb mit ihren selbst gemachten Outfits an und hoffen auf das Preisgeld von 5.000 €. In der Cosplay Village findet ein Meet and Greet statt und Besucher*innen können ihre Lieblingscharaktere treffen, darunter den Kostümklub „German Garrison“. Zudem treten auf der DreamHack Hannover weitere Stars der Szene wie Yuji Koi auf.

Den Lieblingsstreamer treffen im Content Hub

Auf der DreamHack Hannover treffen Fans auf zahlreiche Content Creator, die vor Ort von und über die Veranstaltung berichten. Beim Meet & Greet haben Besucher*innen die Möglichkeit, die Creator bei Foto- und Autogrammstunden hautnah zu erleben.

Über das Hub können sich auch Creator mit einer kleineren Reichweite anmelden, um einen Platz im Stream Studio zu bekommen. In Panel-Vorträgen werden Themen wie Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit in der Branche im Rahmen des GERMAN ESPORT SUMMIT 2022 vom eSport Bund Deutschland e.V. diskutiert.

Zudem können Indie- und Mobile-Games sowie Klassiker in der Retro & Fighting Game Area angespielt werden, die mit Arcade-Automaten und einem Super Smash Bros. Turnier locken.

Ticketpreise und Öffnungszeiten

Die Messe ist jeweils von Donnerstag, Freitag, Samstag: 10 – 20 Uhr und Sonntag: 10 – 18 Uhr geöffnet. Die LAN Party startet am Donnerstag, 10 Uhr und endet Sonntag um 17 Uhr.

Das Tagesticket kostet 22,50 Euro, der Festival-Pass für alle vier Tage 45 Euro. Für Teilnehmer an der LAN Party gibt es einen Regular Pass für 99 Euro oder den Premium Pass für 139 Euro. Weitere Infos zu den Tickets findet ihr auf der offiziellen Übersichtseite der DreamHack 2022.

