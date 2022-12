Die schönste Zeit des Jahres in der World of Warships

Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es im weltgrößten Marine-MMO für PC und Konsole eine Fülle neuer Inhalte. Die schönste Zeit des Jahres solltet Ihr bei World of Warships und World of Warships: Legends verbringen.

Wargaming, Publisher und Entwickler von World of Warships und World of Warships: Legends, hat zwei inhaltsreiche Updates für seine beiden führenden Marine-MMOs veröffentlicht.

World of Warships auf PC

Das neue Jahr wird mit einem Weihnachtsgerangel und einer Neujahrsschlacht eingeläutet.

Während das Jahr 2023 immer näher rückt, bietet World of Warships seinen Spielern zahlreiche Möglichkeiten, das neue Jahr zu feiern. Den Anfang dieser Feierlichkeiten macht ein kostenloser Weihnachtsmann-Geschenk-Container. Weitere Weihnachtsmann-Container sind in der Waffenkammer und im Premium-Shop erhältlich. Diese Container sind vollgepackt mit Leckereien, gegen den Winter-Blues. Sie enthalten alles von Dublonen und Kohle bis hin zu einem von 174 Schiffen und ermöglichen es den Spielern, mit Leichtigkeit in das neue Jahr zu schippern.

In der Mitte des Monats startet in Warships außerdem das Weihnachtsgerangel, bei dem zwei Teams als Weihnachtsmänner der gegnerischen Pole gegeneinander antreten. Spieler können an dem Event teilnehmen, um sich einen von zwei thematischen Kommandanten zu sichern. Zusätzlich warten außerdem viele andere Preise. Schließlich bieten fünf Gruppen von Kampfmissionen mit dem Titel „Neujahrsschlacht“ den Spielern die Wahl zwischen den Schiffen Dido oder Canarias als Belohnung für den Abschluss dieser Missionen.

World of Warships: Legends auf Xbox und PlayStation

Konsolen-Spieler können im Abenteuerkalender zwei Schiffe am Ende einer Kampagne gewinnen.

World of Warships: Legends heißt ebenfalls die Weihnachtszeit willkommen! Als Teil der Feierlichkeiten werden Wintersplitter eingeführt, die überall, über den Arenamodus bis hin zum Kauf von Paketen, erworben werden können. Wenn sich die Spieler diese Splitter sichern, können sie jede Menge Goodies freischalten. Von Winterschiffen bis hin zu Kommandanten-Kostümen, einschließlich des legendären japanischen Kreuzers Yoshino, der mit einem speziellen Feiertagsskin ausgestattet ist. Auch eine Reihe verschiedener Kisten, die ihre eigenen Überraschungen enthalten, finden den Weg ins Spiel.

Doch damit nicht genug: Im klassischen Fünf-Wochen-Format mit 100 Meilensteinen begrüßt Legends die Doppelte Wucht-Kampagne. Der Preis, der am Ende wartet? Nicht ein, sondern zwei sehr fähige Schiffe der Stufe VIII: das italienische Schlachtschiff Marco Polo und sein britisches Gegenstück, die Marlborough. Beide Schiffe verfügen über beeindruckende Kanonen. Die Marco Polo verfügt über 16-Zoll-Kanonen und robuste Panzerung, und die Marlborough kann mit 16 ihrer eigenen 14-Zoll-Kanonen jede Menge Schaden anrichten.

Schließlich bietet World of Warships: Legends den Spielern mit seinem Abenteuerkalender 21 Tage Weihnachten. Vollgepackt mit täglichen Aufgaben können die Spieler also auf den ultimativen Preis hinarbeiten. Ihr könnt eine kalenderexklusive Kommandanten-Weihnachtsmann-Verkleidung ergattern, die Ihr auf fast jeden Kommandanten im Spiel verwenden könnt.

Die vollständigen Patchnotes findet Ihr außerdem hier: World of Warships und World of Warships: Legends.

