Badass – Manga Review

Badass von Haji erschien nun endlich als Print in Deutschland. Verlegt von Hayabusa Manga – zugehörig zum Carlsen Verlag – kommt diese Boys-Love / Yaoi-Story nun auch endlich in die deutschen Bücherregale!

Der erste Band von Badass wurde der Game2Gether-Redaktion freundlicherweise von Hayabusa zur Verfügung gestellt.

Darum geht es in dem Manga

Offizieller Klappentext: „Alphonse ist ein humanoider Drache und Mitglied des Drachenclans. Nach einigen Schwierigkeiten an seinem früheren Arbeitsplatz wird Alphonse in die Sonderabteilung zur Bekämpfung von Ungeziefer versetzt.

Dante, Alphonses neuer Chef und Partner, steht dem schuppigen Neuling gern zur Seite.

Doch auch in seinem neuen Job kämpft Alphonse mit alltäglichen Stolpersteinen und gerät bereits an seinem ersten Arbeitstag in einen Raubüberfall…“

Allgemeines

322 322 Autoren Haji Maße 12,5 x 18,0 cm Format Softcover Farbe Schwarz-Weiß Genre Fantasy Preis7 12,00 €

Ein paar Worte zur Story

Badass nimmt den Leser mit in eine Welt, in der es vor Ungeziefer nur so wimmelt. Einige sind leicht zu erledigen, einige schwieriger.

Alphonse, ein Drachenhumanoid, kommt nach ein paar Schwierigkeiten in seinem alten Job in die Sonderabteilung für die Bekämpfung von Ungeziefer. Geleitet wird diese Abteilung von Dante – einem ganz normalen, durchschnittlichen Menschen.

Das allein ist schon eine wirre Kombination. Ein Mensch und ein Drachenhumanoid. Aber wie wir wissen, gibt es besonders in der Manga-Welt nichts, was es nicht gibt. Daher war ich hier anfangs etwas skeptisch, wie und ob das in dieser Zusammensetzung überhaupt etwas werden kann oder ob es nach und nach in doch zu absurde Sphären gleitet.

Aber ich wurde als Leser schnell beruhigt. Anfangs ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, vor allem, wenn man bisher nur Mangas gelesen hat, in der ausschließlich Menschen die Hauptrolle spielten. Nur gewöhnt man sich schnell daran, dass Alphonse kein Mensch, sondern ein Drachenhumanoid ist. Er hat sehr menschliche Züge, ist manchmal ein bisschen tollpatschig, aber macht seinen Job dennoch sehr gut.

Dante scheint auf der anderen Seite wie ein harmloser Nerd mit zu engen Jeans und ständig wechselnden Partnern. Doch hat der Typ ein unglaublich lockeres Mundwerk und eine echt erfrischende Persönlichkeit. Er wächst einem schnell ans Herz. Außerdem scheint hier der Schein zu trügen. Denn hinter der lächelnden, lockeren Persönlichkeit verbirgt sich eine dunkle Vergangenheit, die man im Laufe der Story nach und nach aufdeckt.

Der erste Band kommt eingeschweißt und mit der FSK-Freigabe 18.

Das ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. Denn, wie auf dem Buchdeckel erwähnt, ist der Inhalt des Mangas tatsächlich unzensiert.

Ein Grund mehr, warum die Freigabe von 18-Jahren gerechtfertigt ist.

Die erotischen Szenen sind doch sehr detailliert.

Der Zeichenstil

Der Zeichenstil von Haji ist angenehm und enttäuscht auch in Badass Detailliert, ein bisschen verspielt und vor allem aber unglaublich schön. Es werden hier die richten Akzente an den richtigen Stellen gesetzt. Jeder Charakter hat ein eigenes Design und gerade das der Humanoiden (der Ajin) ist echt schön geworden. Alphonse sticht natürlich dauerhaft hervor, weil er als Drachenhumanoid zu den seltenen Spezies gehört, aber gerade deswegen schein ein eigenwilliges Design auch gerechtfertigt zu sein.

Hajis Zeichenstil ist von der Sorte: Sehen und schockverlieben. Zumindest ging es mir genau so. Ich kenne bereits einige Manga bzw. One-Shot-Storys von diesem/dieser Kunstschaffenden und ich bin jedes Mal wieder begeistert von der Detailverliebtheit, die hier angewandt wird. Selbst Charaktere mit Narben oder Wesen wie Alphonse bekommen einfach ein so schönes Erscheinungsbild – das ist unglaublich.

Das Review

Kurz um: Diese Kursgeschichte Badass ihr das Geld und die Zeit wert. Ich habe den Manga vorab schon auf Englisch gelesen. Und beim zweiten Lesen ist die Story einfach noch mal besser und der Zeichenstil einfach weiterhin ein Traum.

Ich habe für die über 300 Seiten keine zwei Stunden gebraucht. Abgesehen von den wenigen, aber verdammt gut gestalteten Spicy-Scenes im Manga, liegt der Fokus auf der Entwicklung der Story. Und ich mag Manga mit Story – auch im Yaoi-Bereich. Oder gerade da, weil das dann noch einen „Sinn“ hinter die stumpfe Liebelei schiebt.

Was mir ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, ist die Tatsache, dass man Zeitsprünge erst im weiteren Kontext mitbekommt und diese nicht irgendwie anders angekündigt werden. Zudem hätte es ein bisschen mehr Backstory sein können, aber da wir uns hier in einem Yaoi-Manga befinden, denke ich, dass es trotz allem ausreichend war.

Alles in allem eine nette Geschichte für zwischendurch, die tatsächlich ohne große Lücken im Plot sauber zu Ende erzählt wurde. Eine klare Leseempfehlung für all diejenigen, die nach einer kurzweiligen, gut erzählten und grafisch traumhaft umgesetzten Story suchen.