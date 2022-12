Adventskalender 2022 – Tag 26

Am nun wirklich letzten Tag unseres Adventskalenders 2022 gibt es etwas für die Augen. Zusammen mit Philips verlosen wir einen 27″ Full HD Gaming-Monitor mit der etwas kryptischen Modellbezeichnung 27M1N3200ZA/01.

Der 27″-Monitor setzt auf ein IPS-Panel im 16:9-Format und mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Neben einer hohen Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) bietet er mit 165 Hz auch eine hohe Bildwiederholrate. Dank FreeSync Premium passt sich die Bildwiederholrate auch den FPS der Grafikkarte an, sodass kein Tearing und Ruckeln auftreten. Möchte man auch mal nur eine Runde Videos schauen, sorgen der LowBlue-Modus und die FlickerFree-Technologie für eine augenschonende Unterhaltung. Die integrierten Lautsprecher ermöglichen hierbei auch eine grundlegende Beschallung. Um auch in anspruchsvollen Bildsequenzen den Überblick zu behalten, sorgt die SmartContrast-Technologie für bessere Details in dunklen Sequenzen. Die Bildinhalte werden analysiert und so die Farbintensität und die Hintergrundbeleuchtung entsprechend angepasst, damit dunkle Bereiche aufgehellt werden. In Verbindung mit der Ultra-Wide-Color-Technolgie, mit einem besonders breiten Farbspektrum, ist eine hervorragende Bildqualität sichergestellt. Damit man die Poisition des Monitors auch flexibel den eigenen Anforderungen anpassen kann, ermöglicht die SmartErgoBase eine Einstellung in der Höhe und auch in allen Winkeln, bis hin zur senkrechten Ausrichtung.

Diagonale: 27″, 68,5 cm Bildformat: 16:9 Auflösung: 1920×1080 Pixel Bildwiederholrate: 165 Hz Displaytyp: IPS mit W-LED-Hintergrundbeleuchtung Beschichtung: Blendfrei, 3 H, Glanzschleier 25 % Effektive Bildfläche: 597,888 x 336,312 mm Pixeldichte: 81,59 PPI Reaktionszeit: 4 ms (Grau zu Grau) MPRT: 1 ms Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1.100:1 Pixelabstand: 0,3114 x 0,3114 mm Betrachtungswinkel: 178° (H), 178° (V) Features: Mega Infinity DCR, Flimmerfrei, SmartImage, LowBlue Modus, EasyRead Farbspektrum: NTSC: 107 %

sRGB: 122 %

Adobe RGB: 90,4 % Farben: 16,7 Millionen AMD Freesync: Premium Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, Audio-Ausgang HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.2 (HDMI/DP) Integrierte Lautsprecher: 2x 5 W VESA: 100 x 100 mm Standfuß: Höheneinstellung: 130 mm

Pivot: -/+ 90°

Drehteller: -/+ 45°

Neigung: -5°/+20° Leistungsbedarf: Eingeschaltet: 28,2 W

Stand-By: 0,5 W

Ausgeschaltet: 0,3 W Abmessungen: 612 x 543 x 236 mm mit Standfuß Gewicht: 5,30 kg mit Standfuß

