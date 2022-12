Adventskalender 2022 – Tag 25

Ja huch, geht es hier etwa in die Extrarunde mit tollen Preisen? Richtig erkannt, wir haben uns nicht lumpen lassen und haben für euch noch den einen oder anderen Bonuspreis ergattern können. Im Adventskalender gibt es heute eine feine Collectors Edition von Gotham Knights in der Playstation 5 Ausführung zu gewinnen. Dieser Preis hat einen Wert von knapp 300 Euro und lässt das eine oder andere Sammlerherz höherschlagen. Schaut auch mal im Hardwarekalender vorbei, dort gibt es heute einen schicken Monitor von AOC zu gewinnen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Warner Bros“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Batman ist tot. Eine neue, weitreichende kriminelle Unterwelt hat sich in den Straßen von Gotham City ausgebreitet. Es liegt nun an der Batman-Familie; Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, Gotham zu beschützen, Hoffnung zu ihren Einwohnern zu bringen, Disziplin zu ihren Polizisten und Furcht zu ihren Kriminellen. Löse Rätsel, die die dunkelsten Kapitel der Geschichte der Stadt verbinden und besiege berüchtigte Schurken in epischen Konfrontationen, um dich zum neuen Dunklen Ritter zu entwickeln und die Straßen vor dem Chaos zu retten.

Gotham Knights ist ein Open-World Action-Rollenspiel, das in der bis jetzt dynamischsten und interaktivsten Version von Gotham City stattfindet. Du kannst entweder allein oder mit einem anderen Helden zusammen die fünf verschiedenen Stadtteile von Gotham patrouillieren und kriminelle Aktivität beenden, wann immer du sie findest.

Unseren Test zu Gotham Knights findest du -> HIER !!!

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 02.01.2023 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr