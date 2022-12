Adventskalender 2022 – Tag 24

Heute ist es so weit – wir wünschen euch ein frohes Fest und erholsame Tage! Passend dazu ist auch unser Adventskalender heute bis zum Platzen gefüllt mit großartigen Preisen. Bei fünf unterschiedlichen Spielen fällt die Wahl sicher nicht leicht, denn wir verlosen drei Keys für Silt, zweimal Evil Dead, zweimal Warpips, dreimal Arcade Paradise und gleich sechs Keys für Dakar. Dabei kommen sowohl PC als auch Konsolenspieler auf ihre Kosten. Tragt euch unten im Formular für eure Lieblingsplattform ein. Viel Glück und frohe Weihnachten!

Über Evil Dead:

Tritt in die Fußstapfen von Ash Williams und seinen Freunden aus der Kultserie Evil Dead, um in einem Megaspiel epische Koop- und PvP-Multiplayer-Action zu erleben! Beweise dich in einem Team von vier Überlebenden, erforsche, plündere, besiege deine Furcht und finde wichtige Artefakte, um den Bruch zwischen den Welten zu versiegeln. Erlebe ein spannendes Abenteuer, das im Universum der drei Evil-Dead-Filme und der STARZ-Serie Ash vs Evil Dead angesiedelt ist.

Über Silt:

Silt ist ein surreales Ozean-Erkundungsspiel. Allein in einem Unterwasserabgrund bist du ein Taucher, der die Tiefe erforscht, um längst vergessene Geheimnisse aufzudecken. Nimm die Kreaturen um dich herum in Besitz, um Rätsel zu lösen und weiter in die Dunkelheit vorzudringen…

Über Warpips:

Warpips ist ein schnell zu erlernendes, aber erstaunlich fundiertes 2-Seiten-Strategiespiel. Stell in diesem knallharten Kampfspiel die beste Armee aus Soldaten, Panzern, Helikoptern und Flugzeugen zusammen und erforsche die richtigen Technologien, um zu gewinnen!

Über Arcade Paradise:

Willkommen bei Arcade Paradise, einem Arcade-Abenteuer im Retrostil der 90er. Du spielst als Ashley und hast gerade den Schlüssel für den Waschsalon der Familie bekommen. Anstatt für deinen Lebensunterhalt schmutzige Lumpen zu waschen, beschließt du, den Waschsalon in die ultimative Spielhalle zu verwandeln. Wähle aus über 35 Spielen, die es in der Spielhalle geben kann, inspiriert durch drei Jahrzehnte des Videospielens – alle können gespielt und mit Highscores versehen werden. Sei deinem Vater einen Schritt voraus, verwalte und investiere Gewinne und baue dein eigenes Arcade Paradise!

Über Dakar:

Dakar Desert Rally bringt die Rally Dakar zurück auf die Spielekonsole und den PC. Die Wartezeit hat sich gelohnt, denn das Spiel umfasst gleich drei Rallye-Saisons von 2020 bis 2022, der nunmehr in Saudi-Arabien stattfindenden Langstrecken-Rallye. Hier kann man sich nicht nur mit Autos ins Gelände wagen, auch Lkws, Motorräder, Quads und SSVs stehen zur Auswahl. In verschiedenen Renn-Modi finden sowohl Einsteiger, Fortgeschrittene, als auch Simulations-Enthusiasten die passende Herausforderung. Für weitere Informationen zum Spiel werft einfach einen Blick in unseren Test.

Pssst… Unser Kalender geht auch nach dem 24. noch weiter.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 02.01.2023 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr