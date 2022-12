Adventskalender 2022 – Tag 22

PC-Gamer oder Konsolen-Fan? Heute spielt es keine Rolle, welche Plattform bei euch unter dem Weihnachtsbaum liegt, denn unser Adventskalender hält heute Keys für (fast) jeden bereit. Zu gewinnen gibt es Keys für den actiongeladenen Hardcore-FPP-Slasher Ghostrunner inklusive dem Project_Hel DLC. Insgesamt befinden sich im Lostopf 15 Keys – jeweils 5 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „505 Games“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Ghostrunner:

Spieler:innen erklimmen in Ghostrunner den Dharma-Turm, der der Menschheit als letzter Zufluchtsort dient. Sie haben die Mission, einen grausamen Tyrannen zu stürzen. Das Spiel verbindet todesmutiges Platforming mit Kämpfen, die nur einen einzigen Treffer zulassen und dabei schnelle Reflexe und einen scharfen Verstand erfordern, und macht diesen Titel zum perfekten Einstiegspunkt für Spieler:innen, die ein anspruchsvolles Ego-Shooter-Kampferlebnis meistern wollen. Musikalisch untermalt wird das Abenteuer außerdem mit dem elektronischen Soundtrack von Daniel Deluxe.

Für noch mehr Herausforderung sorgen des Weiteren die Post-Launch-Spielmodi Killrun, Wave-Modus und Assist-Modus. In Killrun spielen Fans gegen die Zeit und fügen durch das Besiegen von Feinden wertvolle Sekunden zum Timer hinzu. Im Wave-Modus müssen Spieler:innen mithilfe von zufälligen Upgrades immer neue Anstürme von Angreifern bewältigen. Der Assist-Modus bietet optionale Vorteile wie kürzere Abklingzeiten von Fähigkeiten, langsameres Gameplay und ein zusätzliches Leben. Außerdem können Fans den perfekten Schnappschuss mit dem Fotomodus einfangen.

Es gibt noch mehr

Ihr wollt mehr? Na, damit können wir dienen, denn für weitere 15 glückliche Gewinner haben wir außerdem noch Keys für das von Entwickler-Legende Hideo Kojima erschaffene Meisterwerk Death Stranding. Um das Grinsen auf den Gesichtern der Gewinner noch etwas mehr zu verbreitern, bekommt Ihr via Steam den Director’s Cut.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „505 Games“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Death Stranding

Death Stranding stammt aus der bekannten japanischen Entwicklerschmiede Kojima Productions. Bereits 2019 erschien das Spiel für die PlayStation 4. 2020 folge dann die PC-Version. Seit vergangenem Jahr gibt es den inhaltlich und technisch erweiterten Director’s Cut.

Das dystopische Setting führt Euch in eine Welt nach dem Zusammenbruch der Zivilisation. In der Rolle von Sam Porter Bridges durchquert Ihr das verwüstete Land mit dem Ziel, die Menschheit wieder zu vereinen und so vor dem Aussterben zu retten. Keine leichte Aufgabe, denn die Auswirkungen des Ereignisses, welches zur Zerstörung der bekannten Welt geführt hat, zeigen ihre katastrophalen Auswirkungen durch drastische Umweltveränderungen.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 02.01.2023 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr