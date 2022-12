Adventskalender 2022 – Tag 18

Ein weiteres Türchen öffnet sich in unserem Adventskalender und enthüllt für euch den Vault. Denn heute habt ihr die Gelegenheit, die Fallout 4 Collector’s Edition für PlayStation 4 zu gewinnen. Und das war noch nicht alles, denn mit dabei ist das offizielle Kochbuch für Vault-Bewohner sowie weiteres cooles Merchandise.

Worauf wartet ihr also noch? Nehmt unten am Gewinnspiel teil und ergreift die Chance, über Weihnachten in die gigantische Open World von Fallout 4 einzutauchen!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Bethesda“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Fallout 4:

Bethesda Game Studios, die preisgekrönten Macher von Fallout 3 und The Elder Scrolls V: Skyrim, heißen dich in der Welt von Fallout 4 willkommen – ihrem bisher ambitioniertesten Spiel und der nächsten Generation des Open-World-Gamings.

Als einziger Überlebender von Vault 111 betrittst du eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Jede Sekunde ist ein Kampf ums Überleben und alles liegt in Ihrer Hand. Nur Sie können sie wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands bestimmen. Willkommen zu Hause.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr