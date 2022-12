Adventskalender 2022 – Tag 17

Was wäre schon ein game2gether Adventskalender ohne ein schickes Gelände-Set mit Matte von Gamemat? Diese Frage müssen wir auch dieses Jahr nicht beantworten denn Gamemat ist wieder mit einem spektakulären Set für euch dabei. Dieses Mal bekommt der Gewinner eine starke Kombination aus dem schicken Rocky Base Set und der Mars Spielmatte. Eure Warhammer bzw. Tabletop Miniaturen bekommen somit ein fertig bemaltes Gelände und hochaufgelöste Matte unter den Füßen oder Panzerketten.

Das Rocky Base Gelände Set:

Features

– very solid resin based material

– highly detailed

– pre-painted

– 6 pieces of scenery

– 1x Helipad

– 1x Missle tower

– 1x Blasted bunker

– 1x Crater

– 2x Vault

Mars Spielmatte:

Features

– rubber based (mousepad material) battle mat with highly detailed printed design

– 44×60 inch size (111.8×152.4cm)

– lays perfectly flat, no dog ears

– 2 mm thick durable rubber base

– weight 3 kg

– anti slip

– water proof

– no light reflections

– softens rolling dice sounds

– smooths model movement

– soft protection for dropped models

– adds amazing cinematic effect to your games

– turns your tabletop into a real batttlefield

– battle bag included

Wer mehr über die Qualität der Spielmatten und dem Gelände erfahren möchte, kann sich gerne unsere Review anschauen.

Game2gether wünscht schon einmal viel Spaß und spektakuläre Tisch-Gefechte. Gerne könnt ihr uns für unsere Social-Media-Kanäle Fotos vom Einsatz des Preises schicken.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr