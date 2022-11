Sharkoon RGB Wave – Effizientes ATX-Gehäuse mit 3D-Wellenmuster

Sharkoon Technologies baut sein Sortiment an Midi-ATX-Gehäusen weiter aus und präsentiert das neue RGB Wave. Das luftdurchlässige Frontblendendesign mit dem Namensgebenden 3D-Wellenmuster soll dabei eine effiziente Kühlung sicherstellen.

Das Sharkoon RGB Wave im Detail:

Die bereits erwähnte Frontblende stellt den Mittelpunkt des Designkonzepts dar. Sie besteht aus einem Rahmen mit Karbonfaser-Textur und einem Meshgitter mit mehreren wellenförmig angeordneten Lamellen. Für einen guten Blick auf die Hardware besteht das linke Seitenteil natürlich aus gehärtetem Glas. Für einen guten Airflow und auch als optische Abrundung sind bereits drei 120 mm große ARGB-Lüfter vormontiert. Zwei Lüfter finden sich in der Front und einer an der Gehäuserückseite. Zusätzlich kann man noch zwei 140 mm große Lüfter im Deckel und einen 120 mm großen Lüfter am PSU-Cover montieren. Die maximale Länge der Grafikkarte darf 33,5 cm nicht überschreiten. Für den CPU-Kühler steht ein Einbauraum von 157 mm und für das Netzteil von 175 mm zur Verfügung. Insgesamt lassen sich bis zu fünf 2,5″-Laufwerke oder drei 2,5″-Laufwerke und zwei 3,5″-Laufwerke verbauen. Für ein ordentliches Kabelmanagement sind natürlich diverse Kabeldurchführungen vorhanden. Das Frontpanel des Gehäuses bietet zwei USB-3.0-Anschlüsse, getrennt Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon sowie einen USB-3.2-Gen-2-Anschluss vom Typ C.

Weitere Details finden sich bei Sharkoon Technologies.

Preis und Verfügbarkeit:

Das Sharkoon RGB Wave Midi-ATX-Gehäuse ist ab sofort zu einem UVP von 74,90 € verfügbar.