Kurz vor Weihnachten ist ein beliebter Zeitraum für den Release von großen Triple-A Videospielen. Auch 2022 hat sich nichts daran geändert und so erwarten uns zum pünktlich zum Christkind 2022 noch einige Höhepunkte der Spielebranche.

Die wichtigsten Spiele Neuerscheinungen im Dezember:

Der Dezember hat es in sich, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommen einige spannende neue Titel auf den Markt. Das sind unsere Spiele Höhepunkte für den Monat Dezember 2022

Mit Need for Speed Unbound erscheint der nächste Teil der legendären Rennspielserie von EA. Mit The Callisto Protokoll erscheint eine spannende neue IP von Publisher Krafton. Eines der am meisten erwarteten Spiele für den Dezember 2022 ist wohl Marvel´s Midnight Suns.

Videospiel Releases zu Weihnachten:

Ob PC, Playstation, Xbox oder Nintendo. In dieser Liste findet ihr, welche Titel wann und für welche Plattform erscheinen werden.

Wir geben unser Bestes, die Liste aktuell zu halten und picken jeden Monat die interessantesten Spiele für euch heraus.

Ihr spielt nicht gerne allein? In unserer Crossplay Liste findet ihr, welchen Titel ihr zusammen spielen könnte, selbst wenn ihr auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs seid.