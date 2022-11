Mittelalter Zombies?

Ja ihr hört richtig. Mit Blight Survival will Haenir Studio Mal etwas Frische in das Mittelalter Setting packen. Wobei Frische ja garnicht so passend ist, schließlich geht es ja um die Fäulnis (haha).

Auf jeden Fall gab es einen Gameplay Trailer zu dem neuen stealth, rogue-lite, action, survival horror, Co-op Game.

WOW wie das glänzt

Der Gameplay Trailer zu Blight sieht dabei erstmal wunderbar aus. Die 2 Entwickler waren früher auch selber im Graphic Design, was dann natürlich Sinn ergibt. Hier wird man direkt mit der schieren Brutalität konfrontiert, bekommt aber auch kurzen Einblick in das Schleichen und schnelle Kampfsystem. Zum Ressourcen Management, was bei Survival natürlich entscheidend ist, gab es leider noch keinerlei Insight. Auf posten die Jungs aber ständig Updates über Erneuerungen und Spielmechanics. Man guckt ihnen also fast beim Entwickeln zu.

Ein paar Adjektive zu viel

Laut Twitter Post soll es in Blight wirklich viele Features geben. Ob sie das am Ende dann genauso gut umsetzen können, vor allem durch diesen Trailer noch nicht bestätigt. Sicher ist, dass sie nach einem 3. Developer suchen, der ihnen helfen soll das Projekt fertig zustellen. Für Blight gibt es nämlich noch keinen offiziellen Release und der wird sich wohl auch noch etwas ziehen. Aber wir bleiben gespannt.

