Immersion vom Feinsten

Macht euch bereit, denn Sony hat uns endlich verraten wann das neue Playstation VR Headset erscheinen wird.

In den letzten Monaten gab es immer Mal wieder kurz Einsicht in den Fortschritt, jetzt ist es aber offiziell. Im Februar 2023 soll das VR2 Headset mit Sense Controller und Games rauskommen. Der Preis beträgt hier knapp 600€.

Pre-order NOW!

Registrierung für die Pre-Order gibt es schon jetzt. Am 15. November soll man dann aber erst die Möglichkeit haben das Teil standalone vorzubestellen, oder aber in einem Bundle. Hier gibt es direkt Horizon Call of the Mountain mit dazu. Spätere Gamerreleases wurden aber auch angekündigt.

Sony wirbt mit verbessertem Komfort und zusätzlichen Neuigkeiten. Also Headset Feedback, Eyetracking, 3D Audio und haptischen Feedback der Controller. Klingt doch ganz nice.

Die offizielle Ankündigung von Sony

