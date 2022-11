Der große Disney Atlas – Buch Review

Das Universum von Disney umfasst viele verschiedene Geschichten und Welten. Damit man hier den Überblick behalten kann, hat der Carlsen Verlag mit Der große Disney Atlas eine Sammlung von Karten, Inhalten und Figuren aus den 31 beliebtesten Disney- und Pixar-Filmen veröffentlicht.

Allgemeines:

„In diesem opulenten Buch werden die Inhalte und Figuren aus 31 der beliebtesten Disney- und Pixar-Filme vorgestellt – ergänzt durch zauberhaft illustrierte Karten mit den wichtigsten Spielstätten der Handlungen.

Vom Märchenwald in “Schneewittchen” über den Königsfelsen in “König der Löwen”, die alten Ruinen im “Dschungelbuch” bis hin zum modernen Kosmos bei “Die Unglaublichen” – die Disney- und Pixar-Klassiker schaffen es immer wieder, einzigartige Welten vorzustellen und junge und alte Leserinnen und Leser in ihren Bann zu ziehen.

Für dieses Buch wurden alle Inhalte extra neu illustriert, sodass sich die Charaktere wunderbar in die edel aufgemachten Karten einfügen…“

Inhaltsangabe zu Der große Disney Atlas – Carlsen Verlag

Verlag Carlsen Verlag Format Hardcover Marke Disney Seitenanzahl 192 Format: 240 mm x 316 mm Preis 28,00 € Veröffentlichung 29.09.2022 ISBN 978-3-8455-1835-0

Inhaltsübersicht:

Inhaltlich bietet Der große Disney Atlas Karten zu verschiedenen Disney Welten und Geschichten. Nachfolgend eine kurze Übersicht zu den einzelnen Werken, die wir in diesem Titel finden:

101 Dalmatiner Aladdin Alice im Wunderland Alles steht Kopf Arielle Cars Coco Das Dschungelbuch Das große Krabbeln Der König der Löwen Die Eiskönigin Die Monster Uni Die Schöne und das Biest Die Unglaublichen Dumbo Findet Dorie Findet Nemo Merida Oben Peter Pan Pinocchio Ratatouille Schneewittchen und die Sieben Zwerge Toy Story Vaiana Rapunzel Pocahontas Mulan Küss den Frosch Dornröschen Cinderella

Zum Inhalt:

Ausnahmsweise haben wir hier kein Buch mit einer Sammlung von Disney-Geschichten vor uns. Hier geht es mehr darum, einen Überblick über die Welten der einzelnen Disney-Geschichten zu geben und diese mit Text und Bild zu erzählen.

Jeder einzelnen Welt widmet sich das Buch auf drei Doppelseiten. Die Abschnitte beginnen auf der ersten Doppelseite mit einer kurzen Inhaltszusammenfassung. Diese bringt den Ort und Hintergrund der Geschichte, sowie die Rolle der Charaktere kurz und knackig auf den Punkt. Dazu gibt es auch noch eine kurze Zusammenfassung der Geschichte des entsprechenden Disney-Werks. Danach folgt eine Auflistung einiger ikonischer, unvergesslicher Momente, von denen Disney-Filme in der Regel immer einige zu bieten haben. Der nächste Abschnitt ist von Kapitel zu Kapitel variabel. Hier kann zum Beispiel die Herrschaftsform in dem jeweiligen Königreich erklärt werden, ein Überblick über besondere Technik der Film-Welt gegeben werden oder was sich sonst noch alles zu den jeweiligen Geschichten anbietet.

Die zweite Doppelseite zeigt die wichtigsten Hauptfiguren und Charaktere aus den jeweiligen Welten. Sie sind mit einem Bild dargestellt und mit ihrem Namen benannt. Dazu gibt es noch einen kurzen Satz, der ihre Rolle bzw. ihren Charakter beschreibt. Auf der dritten Doppelseite folgt dann schließlich die Karte. Diese Karten sind sehr detailliert und wunderschön illustriert. Sie zeigen nicht nur die Welt der jeweiligen Geschichte in einem geografischen Überblick, man kann hier auch den Ablauf der Geschichte miterleben und nachvollziehen.

Der Zeichenstil:

Über die Jahre hat sich der Stil, in dem die Geschichten von Disney gezeichnet und animiert wurden, immer der Zeit angepasst. So erschienen auch von einigen Titeln überarbeitete Neuauflagen. In diesem Buch finden wir einen Überblick über Disney-Geschichten aus den letzten 85 Jahren. Jedoch findet sich hier ein einheitlicher Zeichenstil, der vom Originalstil abweicht. Denn die Inhalte wurden alle neu illustriert, um einen einheitlichen Stil zu schaffen, der sich von Anfang bis Ende durch das Buch hindurch zieht.

Da die Figuren hier alle etwas kleiner dargestellt werden, ist auch ihre Darstellung an diese geringere Größe angepasst und weniger detailliert. In ihrer Darstellung wirken sie so eher künstlerisch gemalt als für eine Animation gezeichnet. Eine Stil-Änderung, die sehr gut zum Thema des Buches passt. Auch die Karten sind weniger als eine geografische Karte gezeichnet, sondern entsprechen eher einer künstlerischen Darstellung. Ikonische Gebäude der einzelnen Geschichten werden hier vor einem Hintergrund, der der geografischen Aufteilung der jeweiligen Welt entspricht, dargestellt. Passend dazu sind die Charaktere an Stellen mit ikonischen Momenten eingezeichnet und kleine Textelemente führen einen durch die Geschichte. Insgesamt passt der Zeichenstil so wunderbar zum Kerngedanken der Karten, nämlich nicht nur einen geografischen Überblick zu bieten, wie in einem Atlas üblich, sondern auch die Geschichte in Form einer Karte zu erzählen.

Umfang und Schriftbild:

Auf den Umfang von insgesamt drei Doppelseiten bei der Darstellungen zu den einzelnen Disney-Welten waren wir bereits zum Teil eingegangen. Die Mischung zwischen Text und Grafiken ist hier sehr ausgewogen, thematisch stehen die Grafiken natürlich im Vordergrund. Eine Doppelseite besteht fast vollständig aus Text und vermittelt so die wichtigsten Fakten. Der relativ groß gedruckte Text eignet sich aufgrund des Umfangs und Schriftbildes auch sehr gut für Leseanfänger. Die zweite Doppelseite konzentriert sich auf die Darstellung der Figuren mit den bereits erwähnten kurzen Erläuterungen, auch hier zeigt sich das gleiche Schriftbild wie auf der ersten Doppelseite.

Danach finden wir die doppelseitige Karte, die ebenfalls nur wenig Text enthält. Kleinere Kinder hier allerdings auch ohne den Text lesen zu können, die Geschichte nachvollziehen oder nacherzählen können, denn die Zeichnung schafft es, die örtlichen Gegebenheiten, aber auch die Chronologie der Geschichte zu vermitteln. Die Mischung aus Text und Bildern lädt allerdings auch wunderbar dazu ein, gemeinsam mit den Kindern sich gegenseitig die Geschichten zu erzählen.

Optik und Gestaltung:

Anders als bei der Reihe der „Großen goldenen Büchern“ ist hier der Buchblock an den Seitenkanten nicht mit Goldfarbe verziert. Aber die Vorder- und Rückseite zieren weiterhin goldene Schriften und ein goldener Rahmen, wie man ihn von geografischen Karten kennt.

Die Seiten des Buches erinnern in ihrer Optik an altes Pergament. Wie beim Buchdeckel finden sich auch hier verschiedene Ornamente zur Zierde. Auf den Textseiten finden wir so auch den klassischen Kartenrahmen wieder.

Die edle und klassische Optik des neuen Titels reiht sich so wunderbar in die der bisher erschienenen Disney-Sammlungen ein, auch das Format wurde beibehalten.

Fazit:

Der Carlsen Verlag bietet mit Der große Disney Atlas ein wundervolles Sammelwerk, dem es gelingt auf wenigen Seiten den wichtigsten Inhalt ganzer Disney-Filme durch eine geschickte Darstellung zu vermitteln. Da die einzelnen Abschnitte auch viel zum freien Erzählen der Geschichten einladen, bietet sich hier viel Potenzial gemeinsam mit den Kindern die diversen Geschichten neu zu erleben. Aber auch alleine können die Kleinen viel Freude mit diesem Buch haben.

Optisch ist das Buch sehr gelungen, besonders die frische Illustration der dargestellten Disney-Werke. Denn so wirkt das Buch wie aus einem Guss, mit viel Leidenschaft erarbeitet und nicht als hätte man einfach nur vorhandenes Material aneinander gefügt. Dazu kommt die liebevolle Gestaltung des Äußeren und der jeweiligen Seiten. Der Preis von 28,00 € ist hier angemessen, vor allem im Hinblick auf die Arbeit, die in die extra für dieses Buch neu erstellten Inhalten investiert wurde.

Diesem Buch gelingt es noch stärker, wie vielen der zuvor erschienen Titel, die großen und kleinen Disney-Fans gleichermaßen stark zu adressieren. Egal ob die Kinder alleine, man gemeinsam mit den Kindern oder auch alleine ohne Kinder das Buch betrachtet, immer kann man die Geschichten nacherleben und neu entdecken. Es ist auch ein perfektes Nachschlagewerk, wenn man mal wieder vergessen hat, wie bestimmte Orte oder Charaktere in einzelnen Disney-Titeln heißen.

