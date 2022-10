Von Bier bis CrypCoin mit Pegasus Spiele

Im Rahmen der SPIEL’22 sind bereits einige Neuheiten von Pegasus Spiele präsentiert worden. Auch von Deep Print Games, einem Verlag im Exklusivvertrieb bei Pegasus Spiele gibt es Neuheiten zu vermelden.

Skymines:

Dieses im Weltraum angesiedelte Eurogame richtet sich an Fans komplexer Spiele. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Investor*innen, deren Ziel es ist, auf Asteroiden und dem Mond Rohstoffe abzubauen. Dabei dreht sich alles um den CrypCoin, die Währung im Spiel. Die Spielenden breiten ihr Außenposten nach und nach über die verschiedenen Sektoren aus und entscheiden dabei immer wieder neu, in welches der vier Unternehmen sie investieren möchten. Zur Steuerung der Aktionen werden verdeckt Handkarten ausgelegt. Mit speziellen Karten kann man hierbei auf Forschung oder Helium-3-Reserven setzen. Nach sieben Runden wird abgerechnet und es steht fest, wer gewonnen hat.

Skymines richtet sich an einen bis vier Spielende im Alter ab zwölf Jahren und eine Spiel dauert 75 bis 150 Minuten. Der UVP beläuft sich auf 59,99 €.

Caldera Park:

Bei diesem Familienspiel geht es entspannter zu. Der Nachfolger von Savannah Park spielt in der Wildnis Nordamerikas. Doch die scheinbare Harmonie und Geborgenheit kann täuschen, denn in diesem Legespiel gilt es manche Herausforderung zu meistern. So muss man auf Wasserzugang von Tiergruppen oder auch die Auswirkungen von Wetterplättchen achten. Vor allem die Wasserstellen helfen dabei zu gewinnen, denn deren Anzahl ist ein Multiplikator für den Wert einer Tiergruppe. Passend zur Naturthematik verzichtet das Spiel auf Plastikteile.

Caldera Park richtet sich an einen bis vier Spielende im Alter ab 10 Jahren. Eine Spielrunde dauert 20 bis 40 Minuten und der UVP beträgt 34,99 €.

Beer & Bread:

Dieses Kennerspiel ist der Auftakt einer neuen „Zwei-Personen“-Reihe. In diesem Duellspiel stehen die beiden Spielenden jeweils einem Dorf vor. Zwar werden hier Felder nachbarschaftlich geteilt, doch feuchte und trockene Jahre wechseln einander ab und die Spielenden konkurrieren darum, das köstlichste Bier zu brauen und das knusprigste Brot zu backen.

Beer & Bread richtet sich an genau zwei Spielende ab 10 Jahren und eine Spielrunde dauert 30 bis 45 Minuten. Der UVP beträgt 29,99 €.