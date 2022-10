Neue Rollenspielbände von Pegasus Spiele

Aktuell bietet Pegasus Spiele einige neue Rollenspielbände mit spannenden Neuheiten. Hier sind für die Shadowrun-Reihe und die Cthulhu-Reihe einige neue Titel erschienen.

Cthulhu:

Hier sind einige neue Abenteuerbände erschienen. In dem Titel Hexagon der Alten bereiten die Investigativ*innen das französische Hexagon der 1920er Jahre. Dabei lernen sie in sechs verknüpften Abenteuern das nach dem 1. Weltkrieg wiedererblühende Frankreich kennen. Doch nicht nur die Menschen werden davon angezogen, sondern auch mystische Kreaturen.

Mit die Rückkehr nach Halloween erscheint der Nachfolger von Cthulhu: Halloween (2020). Auch hier finden wir uns zunächst in einem 1920er-Setting wieder, und zwar auf diversen Halloween-Partys. Ein weiteres Abenteuer liegt aber näher an der Gegenwart, denn im Jahr 2006 beginnt plötzlich eine Zombieapocalypse.

An kleine Spielgruppen richtet sich der Band Cthulhu: Verzeiht die Liebe alles? finden sich zwei Eins-zu-Eins-Szenarien, die für eine Spielleitung und einen Spielenden konzipiert sind. Die Szenarien lassen sich an ein bis zwei Abenden durchspielen und eignen sich auch für noch unerfahrene Spielleitungen.

Im Abenteuerband Cthulhu: Häuser des Horrors befinden wir uns wieder in den 1920er Jahren. Hier drehen sich alle Abenteuer um geheimnisvolle Nachbarn, verfluchte Anwesen oder das Verschwinden von Personen.

Für alle neuen Spielleitungen eignet sich besonders der Band Cthulhu: Die Dunkle Saat. Dieser enthält zahlreiche Hinweise für Neueinsteiger und spielt an diversen Schauplätzen. Dabei wird man rätselhaft, actionbetont und interaktionsreich in den Cthulhu-Mythos eingeführt.

Mit dem Quellenband Cthulhu: 99 Verdammte erhalten wir 99 vorgefertigte Investigator*innen mit verschiedenen Berufen und Vergangenheiten. So kann man direkt in das Abenteuer starten und muss nicht erst einen eigenen Charakter erstellen.

Die Rollenspielbände Hexagon der Alten, Häuser des Horrors, Die Dunkle Saat und 99 Verdammte sind jeweils zu einem Preis von 29,95 € bei Pegasus Spiele erhältlich. Bei den Bänden Rückkehr nach Halloween und Verzeiht die Liebe alles? liegt der Preis bei 14,95 €.

Shadowrun:

Auch zu Shadowrun sind neue Bände mit weiteren Abenteuern erschienen. Am Anfang steht immer ein Auftrag, diesen erhalten die Spielenden in Shadowrun: Schattengeschäfte von dem mysteriösen „Schmidt“. Diese Eigenpublikation von Pegasus Spiele enthält spielfertige Einzelabenteuer für Shadowrun 6. In diesen unterscheiden sich die Aufträge und auch die Metamenschen.

Doch auch die Shadowrunner unterscheiden sich. Daher bietet der Quellenband Die üblichen Verdächtigen zwanzig unterschiedliche Charakter-Archetypen, die sich in Arbeitsweise, möglicher Vorgeschichte und Entwicklung unterschieden. Dabei informiert der Band auch über Vor- und Nachteile und gibt hilfreiche Ratschläge für das Spiel.

Es ist noch ein zweiter Quellenband erschienen, Kaleidoskope richtet sich an Shadowrun 6. Es handelt sich hierbei um eine limitierte Hardcover-Edition, der als Sammelband zwei zuvor als PDF erschiene Bände bündelt. Dieser Quellenband enthält diverse Informationen zur Rollenspielwelt von Shadowrun in Form von kurzen Abenteuern bis hin zu Einblicken in die Welt der Schatten.

Der Regelband Auswurfschock für Shadowrun 6 beleuchtet das Konstrukt der Matrix. Es geht um die verschiedene Probleme und Möglichkeiten sowie potenzielle Verbündete oder feindliche Gruppierungen.

Die als Hardcover erschienen Bände Die üblichen Verdächtigen und Auswurfschock sind zu einer UVP von 29,95 € erhältlich, der Softcover-Band Schattengeschäfte für 14,95 € und der Sammlerband Kaleidoskope für 39,95 €.