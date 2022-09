Sound Blaster Katana V2X: Kompakt im Design, aber groß im Klang

Mit der Sound Blaster Katana V2X präsentiert Creative die neuste Gaming-Soundbar der Katana-Serie. Im Vergleich zu V2 bietet sie ein kompakteres Design und ist so prädestiniert für den Einsatz beim begrenzten Platzverhältnissen.

Die Creative Sound Blaster Katana V2X im Detail:

Im Vergleich zur V2 benötigt der Subwoofer der V2X etwa 40 % weniger Standfläche. Dieser bietet aber mit 180 W immer noch eine gute Spitzenausgangsleistung für Setups in kleineren Räumen. Die Katana V2X bietet eine vertraute High-End-Klangsignatur, für die Sound Blaster bekannt ist. Die dreifach verstärkte Xamp-Technolgie bietet einen Hi-Fidelity-Mehrkanalton. Denn der proprietäre Multi-Core-DSP-Controller von Creative steuert die Hochtöner, Mitteltöner und den Subwoofer einzeln an. Schließt man ein Headset an die Soundbar an, kann man auf die preisgekrönte Super X-Fi Kopfhörer-Holografie zurückgreifen und erhält auch mit Kopfhörern einen Klang genießen, der ein High-End-Multi-Lautsprechersystem abbildet.

Für Fans von FPS-Spielen bietet die Soundbar mit dem SXFI BATTLE-Modus einen Audiomodus, der akustische Hinweise in Spielen hervorhebt, sowohl in der Richtung, als auch in der Intensität. Der Scott-Modus konzentriert sich besonders auf eine Geräuscherkennung von Gegner, die noch nicht zu sehen sind. Die Soundbar bietet einen integrierten Dolby Audio Decoder, sodass sie auch beim Streaming über Netflix, Disney+, Amazon Prime oder Apple TV+ einen hervorragenden Klang bietet.

Der Klang der Soundbar lässt sich über die Creative App auch noch individualisieren. So kann man den Ton über die Acoustic Engine Suite einstellen und auch den bevorzugten RGB-Beleuchtungsmodus anpassen. Es lassen sich in der App mehrere Profile erstellen, die man auch mittels programmierbarer Tasten auf der Fernbedienung speichern kann.

Mit Blick auf die Anschlüsse stehen HDMI ARC und optische Anschlüsse, Bluetooth 5.0, ein USB Typ-C-Anschluss für USB-Audio sowie ein 3,5-mm-AUX-Eingang und SXFI-Ausgang zur Verfügung. Kompatibel ist die Soundbar mit PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Weitere Details finden sich bei Creative.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Creative Sound Blaster Katana V2X ist zu einem UVP von 309,99 € erhältlich.