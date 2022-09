SOEDESCO hat heute den Releasetermin für Charon’s Staircase bestätigt.

Wir konnten bereits vor geraumer Zeit den ersten Teaser zum stimmungsvollen First-Person-Horror-Krimispiel Charon’s Staircase vorstellen. Nun hat Entwickler-Studio SOEDESCO das Veröffentlichungsdatum verraten.

Rechtzeitig vor Halloween erscheint Charon’s Staircase am 28. Oktober 2022 auf Steam und im Epic Games Store für PC. Außerdem wird es für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch sowohl digital als auch physisch erhältlich sein.

Anstatt eines weiteren Teasers gibt es allerdings nur ein paar Screenshots zu sehen:

Düster und stimmungsvoll präsentiert sich das Setting in diesem First-Person-Horror-Rätselspiel.

In der Rolle des Agenten „Desmond“ müssen vertrauliche Dokumente beschafft und vernichtet werden. Es geht um die grausame Vergangenheit zahlreicher unmenschlicher und finsterer Taten des Ministeriums in den 1970er-Jahren. Das Ministerium war in den 70er-Jahren ein totalitäres Regime. Doch etwas Dunkles und Unheilvolles lauert hinter der nächsten Ecke und eine grausame Entdeckung ist in Sicht: Projekt Alpha.

Über SOEDESCO

SOEDESCO ist ein unabhängiger Videospielentwickler aus den Niederlanden. Im Jahr 2002 gegründet kann sich das Portfolio mit Spielen wie Monster Crown, Saint Kotar, Kaze und die wilden Masken, Owlboy, Among the Sleep und Monstrum durchaus sehen lassen. Ebenso wie die originalen SOEDESCO IPs wie Truck Driver®, Adam’s Venture®, Real Farm und Dollhouse.

Quelle: PM SOEDESCO