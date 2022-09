Die Sims 4 schon bald für alle kostenlos

Die Sims 4 kostenlos? Ja, genau das haben Electronic Arts und Maxis aktuell angekündigt. Demnach ist das Basisspiel von Die Sims 4 ab dem 18. Oktober 2022 für alle neuen Spieler und Spielerinnen auf PC, Mac (über Origin und Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S kostenlos erhältlich.

„Wieso das denn?“ werdet Ihr Euch nun fragen. EA hat dazu folgendes Statement veröffentlicht:

„EA und Maxis haben im Laufe der Jahre mehrere Millionen Spieler und Spielerinnen von Die Sims begleitet und beobachtet, wie sie ihre Fantasien entfesselt haben. Sowohl im Spiel, als auch im richtigen Leben wurden neue Ideen, Erfahrungen und Seiten ihrer Persönlichkeit entdeckt und ausgelebt. Während das Basisspiel der Lebenssimulation zukünftig kostenlos erhältlich sein wird, ist das Entwicklerteam noch bestrebter denn je,

neue und bedeutsame Erlebnisse für Spielende zu entwickeln. In absehbarer Zukunft wird es weitere Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen geben.“

Die Sims 4 im Livestream

Die kommenden Entwicklungen werden dabei im Rahmen eines besonderen „Behind The Sims Summit“-Livestreams am 18. Oktober 2022 gezeigt. Ab 19:00 Uhr könnt Ihr auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen den Livestream verfolgen und mehr

darüber erfahren, was zurzeit in Arbeit ist.

Die Inspiration für künftige Entwicklungen liefert dabei die Community selbst. „Wir haben Millionen von Spieler und Spielerinnen bei Die Sims begleitet und ehrfürchtig zugesehen, wie sie im Spiel und im echten Leben ihre Fantasie entfesselt, Ideen umgesetzt, Erfahrungen gesammelt und ihre Persönlichkeit weiterentwickelt haben. Unsere Community hat uns mit Milliarden einzigartiger Sims, zahllosen Geschichten und bemerkenswerten Bauten inspiriert.“

Mit der kostenlosen Herausgabe des Basisspiels sollen noch viel mehr Spieler und Spielerinnen die große Community erleben können.

Ab dem 18. Oktober 2022 können neue Spieler und Spielerinnen das Die Sims™ 4-Basisspiel kostenlos für PC über EA app oder Origin, Mac über Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One herunterladen.

Alle Simmer und Simmerinnen, die das Basisspiel von Die Sims 4 bis zum 17. Oktober

gekauft haben, erhalten das Wüstenoase-Set kostenlos als Geschenk. Mit dem Wüstenoase-Set entspannen sich Sims in ihrer modernen Oase mit luxuriösen Einrichtungsobjekten für drinnen und draußen. Inspiriert wurde das Set von der natürlichen Landschaft der südwestlichen Wüste und Materialien wie Stein und Holz.

