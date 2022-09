Die furchtlosen X-Men 6 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 6, dieser trägt den Untertitel Die Wiedergeburt von Scarlet Witch. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Was ist eigentlich aus Captain Krakoa geworden? Wer? Die X-Men haben einen neuen Helden. Aber Cyclops will ihn nicht im Team. Und: Das Rätsel um Wanda und Magneto ist gelöst. Wer wird verurteilt, wer freigesprochen?“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 6 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys The Trial of Magneto (2021) 5, X-Men (2021) 6 Zeichner David Messina, Javier Pina, Lucas Werneck, Pepe Larraz, Ze Carlos Autor Gerry Duggan, Leah Williams Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 23.08.2022

Auch Die furchtlosen X-Men 6 besteht wieder aus zwei Storys. Diese sind im Original in der neuen X-Men-Heftserie und in „The Trial of Magneto“ erschienen. Als Trennung dient das Original-Cover der zweiten Geschichte. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Im ersten Kapitel der vorherigen Ausgabe stand Polaris im Mittelpunkt. Von einer Krise zur anderen behauptete sie sich erfolgreich im Kampf, doch innerlich war sie stets abgelenkt. Sie haderte mit dem Einfluss den Jean Grey bei der Wahl der neuen X-Men auf sie nahm und fragte sich daher ob sie sich wirklich freiwillig zu Wahl gestellt hatte.

Aber auch die Geschichte um Magneto und Wanda ging weiter. Wanda lebt doch in ihrem inneren gibt es einen Konflikt zwischen ihren Ichs aus verschiedenen Zeiten ihres Lebens. Dieser Konflikt ist so stark, dass sie dabei die Kaija auf Krakoa loslässt, die die X-Men und Avengers doch sehr in Bedrängnis bringen. Aber schließlich kann sie ihren inneren Konflikt lösen und so auch den Angriff auf Krakoa beenden.

Eigentlich war es der Plan von Feilong, den Mars zu kolonisieren, doch dann kamen ihm die Mutanten zuvor und der Mars und Arakko wurden eins. Doch dies hielt ihn nicht davon aus in Richtung Mars aufzubrechen und so landest er nun auf Phobos, einem der Monde. Dort wartet allerdings Sunfire auf ihn, der ihn möglichst direkt zu Erde zurückbegleiten will, doch läuft diese Mission nicht wie geplant, denn Feilong ist nicht mehr der Mensch der er einmal war… Währenddessen hat Scot Summers auf der Erde alle Hände damit zu tun zu Verhindern, dass der Reporter Ben Urich das wichtigste Geheimnis von Krakoa offenbart, die Wiederbelebung der Mutanten. So wird Cyclops wohl offiziell sterben müssen, um das Geheimnis von Krakoa zu wahren…

Auch die Geschichte um Wandas Tod geht spannend weiter. Vor dem Stillen Rat wird der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder geführt. Doch es ist nicht Magneto der hier verurteilt wird, obwohl doch bislang alle Hinweise in seine Richtung zeigten. Aber die Wahrheit ist hier ganz anders als es scheint, denn Wanda hatte alles geplant und Magneto hatte ihr dabei geholfen. Sie hatte ein besonderes Potenzial in der Wiederbelebung er Mutanten entdeckt und das wollte sie zugänglich machen. Doch für den entsprechenden Zugriff darauf war es erforderlich, dass sie die Wiederbelebung durchläuft, auch wenn sie sich selber hätte wiederbeleben können. Was hat sie nun erreicht?

Charaktere und Erzähler:

Die erste Story ist zweigeteilt, sie dreht sich zunächst um Feilong und Sunfire, dann um Scott Summers.

In der zweiten Geschichte stehen wieder vor allem Wanda und Magneto im Mittelpunkt.

In der ersten Geschichte findet sich kurzzeitig ein richtiger Erzähler, der durch die Geschichte führt. Dagegen werden in der zweiten Geschichte, wie in der vorherigen Ausgabe, die Gedanken Wandas genutzt um durch die Geschichte zu führen. Zu erkennen sind diese an den roten Sprechblasen.

Fazit:

In Die furchtlosen X-Men 6 sind diese Mal beide Storys sehr stark, spannend und ebenso überraschend. Doch die größte Überraschung ist hier natürlich in der zweiten Geschichte zu finden, wenn sich Wandas wahre Absichten offenbaren.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

