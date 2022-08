The Lost Wild – Neuer Trailer beim Publisher Showcase vorgestellt

„The Lost Wild“ wurde bereits Ende 2021 vom Publisher Annapurna Interactive zum ersten mal vorgestellt. Im Zuge ihres Showcase am 28.07.2022 wurde nun ein weiterer Trailer zum Dinosaurier-Abenteuer gezeigt.

Eine authentisch wirkende Spielwelt mit großen Wäldern, verlassenen Gebäuden und wunderschön animierten Dinosauriern erwartet euch in diesem Spiel.

Der Entwickler Great Ape Games bezeichnet das Spiel selbst als ein „Survival-Horror-Adventure“. Die Dinosaurier sollen sich dank eines fortschrittlichen KI-Systems wie echte Tiere verhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ihr spielt die Reporterin Saskia, die sich mitten in der Wildnis in einer Art verlassenen Forschungseinrichtung wiederfindet. Per Funkgerät bekommt ihr von einer unbekannten Person Anweisungen, um euch in der Anlage zurechtzufinden. Zusammen versucht ihr herauszufinden, was dort passiert ist.

Wer Konfrontation sucht, ist hier fehl am Platz. Es geht vor allem darum vorsichtig zu sein und dem direkten Kampf auszuweichen – Waffen sind im Spiel Mangelware.

Ungefähr 6-10 Stunden Spielzeit soll „The Lost Wild“ bei Release haben. Dies ist vergleichbar mit anderen Spielen des Publishers, wie zuletzt „Stray“. Einen Koop-Modus wird es nicht geben.

Es erscheint zunächst bei Steam, GOG und im Epic Store. Konsolenversionen sind aber ebenfalls geplant. Der Releasetermin soll ungefähr Ende 2024 / Anfang 2025 sein.

Wenn euch die Spiele von Annapurna Interactive gefallen, könnt ihr hier auch einen Blick auf die weiteren Ankündigungen ihres Showcase werfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quellen: Youtube (Annapurna Interactive), Annapurna Interactive, Great Ape Games