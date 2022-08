Suicide Squad 2 – Comic Review

Weiter geht es mit den Antihelden des DC-Universums, die wir als Suicide Squad kennen und Band 2 in der Infinite Frontier-Comicreihe. Der neue Band trägt den Namen „Die Parallelwelt-Verschwörung“.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Amanda Waller manipuliert die Schurken ihrer Suicide Squad mehr denn je – und will eine ganze Welt erobern! Für das Team um Peacemaker, Talon und Neuling Ambush Bug wird es immer schwieriger, ihre Missionen zu überleben, die sie sogar bis in die Hölle und ins All führen. Und während Superboy in eine Sinnkrise gestürzt wird, versammelt Rick Flag eine eigene neue Squad, um Waller aufzuhalten…

Die neuen Comic-Missionen der Antihelden aus Film und TV!“

Inhaltsangabe zu Suicide Squad 2 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Suicide Squad Storyline Suicide Squad (2021) Storys Suicide Squad (2021) 7-12, Annual 1 zentrale Charaktere Amanda Waller, Harley Quinn, Peacemaker, Superboy Zeichner Dexter Soy, Eduardo Pansica Autor Robbie Thompson Seitenanzahl 204 Preis 22,00 € Veröffentlichung 14.06.2022

Auch der neue Band besteht aus sieben einzelnen Storys. Diese entstammen in erster Linie der aktuellen Heft Reihe des Suicide Squads, ergänzt um Suicide Squad 2021 Annual 1.

Spiel, Satz und Sieg In die Hölle Einmal Hölle und zurück Die letzte Grenze Alltag Ein letzter Job Der Anfang vom Ende

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die Task Force X, besser bekannt als Suicide Squad, wird immer dann gerufen, wenn die Aufträge besonders gefährlich und grenzwertig werden. Es besteht aus einigen der größten Schurken, die unter anderem im Arkham Asylum einsitzen. Für ihre Arbeit in der Task Force X wird ihnen als Anreiz eine Reduzierung der Haftstrafe angeboten. Um aber den vollen Gehorsam sicherzustellen, wird ihnen vorsichtshalber ein Sprengsatz implantiert, der bei Ungehorsam aktiviert wird…

In der letzten Ausgabe zeigte sich mit Red X ein neuer Gegenspieler für Amanda Waller, der es trotz Gefangennahme durch das Suicide Squad schaffte seine eigenen Ziele weiterzuverfolgen. Darüber hinaus verkrachte sie sich mit Rick Flag, dem langjährigen Anführer des Squads. Allerdings präsentierte sie mit Conner Kent alias Superboy, dem Klon von Superman, auch einen neuen Anführer für das Squad. Doch schließlich zeigte sie ein gesteigertes Interesse für die Parallelwelt Erde 3, in der die Guten die Bösen sind. Denn sie schickte Bloodsport dorthin, um eine Verstärkung für das Squad zu finden.

Spiel, Satz und Sieg:

Das Squad ist von Erde 3 zurückgekehrt, doch treffen sei nun auf den echten Superboy. Natürlich kommt es zu einem Kampf mit Wallers Superboy-Klon, doch während die beiden kämpfen stößt das Squad auf ein scheinbar aufgegebenes Labor. Allerdings wird dieses verräterisch stark von Kampfrobotern bewacht. Was hat es mit diesem Labor auf sich? Wie wird der Kampf der Superboys enden? Währenddessen beginnt Colonel Flag damit, sein eigenes Squad zu bilden, um Waller zu stürzen. Nach und nach werden dabei auch Details über Wallers wirkliche Absichten bekannt.

In die Hölle:

Amanda Waller hält das Squad zunächst in einer simulierten Welt gefangen, um sie für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Hier lernen mir mit Ambush Bug auch einen neuen, sehr interessanten Charakter kennen. Match realisiert langsam, dass er nicht der echte Superboy ist und auch Nocturne findet heraus, dass Waller in ihrem Kopf herumgepfuscht hat. Denn in Wahrheit stammt sie von Erde 420. Aber das Squad hat nicht viel Zeit sich mit diesen Dingen auseinander zu setzen, denn es geht auf die nächste Mission: Sie fahren im wahrsten Sinne des Wortes zur Hölle… Parallel bekommen wir aber auch mal wieder ein Lebenszeichen von Peacemaker, denn er ist weiterhin auf der Suche nach Swamp Thing.

Einmal Hölle und zurück:

Peacemaker findet endlich Swamp Thing, doch dieses Treffen verläuft anders als es von Waller geplant war… Das Squad ist weiter in der Hölle und kämpft dort gegen das Hell Squad. Eine Vereinigung der gestorbenen, ehemaligen Mitglieder des Suicide Squads. Doch warum hat Waller das Squad wirklich in die Hölle geschickt? So viel sei verraten, ihre Pläne sind nicht die, von denen wir bisher wissen… Aber auch die Gegenseite macht Fortschritte, Colonel Flags Team wird immer größer…

Die letzte Grenze:

Für das Squad geht es nun ins Weltall. Dazu steht auf der Geheiminsel, auf der sich Waller mit dem Squad vor der Regierung versteckt, eine Startrampe bereit. Denn nachdem das Squad bereits etwas beschafft hat, um Erde 3 gegen metaphysische Angriffe zu schützen. suchen sie etwas, um sie gegen physische Angriffe zu sichern.

Alltag:

Das Squad wird bei ihrer Weltall-Mission von den Thanagariern attackiert. Dabei kommt es zu einem Kampf mit einigen Überraschungen. Dieser verläuft natürlich erstmal nicht so, wie es geplant war. Doch zum Ende hin zeigt sich, was eigentlich ihr Auftrag im All war…

Ein letzter Job:

Colonel Flag konnte sein Squad weiter ausbauen und verstärken. Jetzt läuft alles auf eine Konfrontation mit Waller und dem Suicide Squad hinaus. Allerdings ist das Suicide Squad erstmal noch auf Erde 8 im Einsatz, um noch einige weitere Dinge von Wallers Wunschzettel zu beschaffen.

Der Anfang vom Ende:

Das Suicide Squad ist weiter mit Kämpfen auf Erde 8 beschäftigt, jedoch läuft Major Force etwas aus dem Ruder. Colonel Flags Squad geht währenddessen zum Angriff über, um das Fehlen des Suicide Squads zu nutzen, werden sie Erfolg haben?

Charaktere und Erzähler:

Die zentralsten Charaktere in diesem Band sind sicherlich Amanda Waller und Colonel Flag. Daneben sind Bloodsport, Peacemaker, Dr. Rodriguez und viele weitere Charaktere von besonderer Bedeutung.

Mit dem Auftritt von Ambush Bug erhält der Comic eine ganz besondere Erzählweise. Dieser führt den Leser sehr unterhaltsam durch die Geschichte, da er weiß, dass er sich in einem Comic befindet. Ein Teil der Geschichte wird auch aus den Gedanken von Colonel Flag erzählt. Dazu kommen noch einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Der Band 2 des Suicide Squad Die Parallelwelt-Verschwörung führt die Geschichte der vorigen Ausgabe spannend weiter. Besonders Ambush Bug stellt hier einen sehr unterhaltsamen Charakter dar. Stellenweise verliert man dabei etwas den Überblick, da hilft nur beim Lesen gut aufzupassen. Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗