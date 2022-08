The Game Awards 2022 – Das Datum steht fest

Gestern gaben The Game Awards das Datum und die ersten Details ihrer 9. jährlichen Show bekannt. Am 08.12.2022 ist es dann soweit. Die Veranstaltung wird wie im vergangenen Jahr erneut auf weltweit über mehr als 40 verschiedenen digitalen Videoplattformen kostenlos gestreamt. Für Euch dürften dabei YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und TikTok Live wohl am ehesten interessant sein.

Die letztjährige Show lieferte rekordverdächtige 85 Millionen Livestreams weltweit. Damit sind The Game Awards eines der größten Livestream-Events im Internet.

Neu in 2022

Im Grunde genommen wird die Show wie in den vergangenen Jahren ablaufen. Allerdings hält eine neue Kategorie Einzug. Mit „Best Adaption“ werden künftig kreative Arbeiten, die geistiges Eigentum von Videospielen authentisch an andere beliebte Medien anpassen, geehrt. Insbesondere beinhaltet dies unter anderem Kinofilme, Streaming-Shows, Podcasts, Romane und Comics ein.

Geoff Keighley, Schöpfer und ausführender Produzent von The Game Awards lobt die neue Kategorie folgendermaßen: „Der Best Adaptation Award ist eine Möglichkeit für die Gaming-Industrie und ihre Fans, ihren Hut vor kreativer Arbeit zu ziehen. Bei so vielen von Spielen inspirierten Projekten in der Unterhaltungsbranche ist es an der Zeit, herausragende Leistungen bei der Anpassung von Videospielwelten an andere Medien zu würdigen.“

Die Show feiert die Zusammenkunft der größten Namen aus Gaming und Popkultur, verbunden mit der Kür der besten Spiele des Jahres 2022. Aber auch spektakuläre Ankündigungen neuer Spiele stehen auf dem Programm.

Die Show wird wieder musikalische Darbietungen beinhalten. Auch das The Game Awards Orchestra unter der Leitung von Lorne Balfe ist wieder fester Bestandteil.

The Game Awards: The IMAX Experience wird außerdem als LIVE-Community-Event in vielen Städten auf der ganzen Welt das Erlebnis komplettieren. In den kommenden Monaten wird es diesbezüglich noch weitere Details geben.

Die Game Awards werden von Geoff Keighley und Kimmie Kim als ausführende Produzenten produziert. LeRoy Bennett ist Kreativdirektor und Richard Preuss ist Direktor.

Auf der offiziellen Homepage könnt Ihr Euch die Aufzeichnung der letztjährigen Show sowie die Gewinner des Awards ansehen.

