Dreamworks Dragons: Legenden der 9 Welten ab Herbst auf Konsolen und PC

Bandai Namco Europe und Outright Games haben mit dem 23. September 2022 das Erscheinungsdatum des Action-Adventure-Titels DREAMWORKS DRAGONS: LEGENDEN DER 9 WELTEN bekanntgegeben.

Das Spiel richtet sich in erster Linie an die jüngeren Spieler und an die Fans der Serie. Inspiriert von der DreamWorks Animation Original-Serie DreamWorks Dragons: The Nine Realms können die Spieler als einer aus dieser neuen Generation von Drachen durch die verschiedenen Reiche fliegen. Die Drachenwelt rund um den Protagonisten Donner ist in Gefahr und muss gerettet werden. Auch für erfahrene Spieler ist gesorgt. Der Challenge Mode macht nach dem ersten Durchspielen die jeweiligen Levels noch schwieriger.

Der veröffentlichte Trailer

Der Trailer nimmt Spielerinnen und Spieler mit auf ein aufregendes Abenteuer in die Reiche der geheimen Welt. Neben der Zwielichtwelt des Düstertals führt das Abenteuer auch in die Kristallhöhle des Königreichs. Zudem enthüllt der Trailer weitere Details zu den vier einzigartigen Drachen Donner, Rammhorn, Feder sowie Wu und Wei, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Der Kampf geht gegen die mächtigen Drachenbosse, die besiegt werden müssen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anlässlich der Veröffentlichung von DREAMWORKS DRAGONS: LEGENDEN DER 9 WELTEN wird Outright Games den physischen Exemplaren des Spiels auf allen Plattformen ein spezielles vierzigseitiges Booklet beilegen. Das Booklet lässt Fans in die Ereignisse eintauchen, die sich in den 1.300 Jahren zwischen dem Ende der How To Train Your Dragon-Filme (Anm. d. Red. „Drachenzähmen leicht gemacht“) und der neuen Serie ereignet haben. Darüber hinaus gibt es noch mehr Informationen über die verschiedenen Reiche, wie sie entstanden sind und lustige Fakten zu den Hauptcharakteren.

DREAMWORKS DRAGONS: LEGENDEN DER 9 WELTEN erscheint am 23. September 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia und PC.

Quelle: Pressemitteilung MSM