Die furchtlosen X-Men 5 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 5, dieser trägt den Untertitel Die ganze Wahrheit über Scarlet Witch. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Der neueste Feind der X-Men tritt endlich aus den Schatten. Bühne frei für Dr. Stasis! Plus: Scarlet Witch ist gespalten und kann damit nicht umgehen. Dafür kann sie andere Dinge. Und Krakoa versinkt im Chaos!

Ein neuer Feind für die X-Men! Plus: Scarlet Witchs Geheimnis wird enthüllt!

„Die bislang beste Ausgabe der Serie.“ – Comicon.com“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 5 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys The Trial of Magneto (2021) 4, X-Men (2021) 5 Zeichner David Messina, Javier Pina, Lucas Werneck, Pepe Larraz, Ze Carlos Autor Gerry Duggan, Leah Williams Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 19.07.2022

Auch Die furchtlosen X-Men 5 besteht wieder aus zwei Storys. Diese sind im Original in der neuen X-Men-Heftserie und in „The Trial of Magneto“ erschienen. Als Trennung dient das Original-Cover der zweiten Geschichte. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Im ersten Kapitel der vorherigen Ausgabe drehte sich alles um Nightmare, der nach dem Tod von Dr. Strange sein Unwesen in New York trieb. Doch hatte er sich mit den X-Men die falschen Opfer ausgesucht und Jean Grey deutlich unterschätzt.

Aber auch die Geschichte um Magneto und Wanda ging weiter. Sie zeigte sich nach ihrer Rückkehr ins Leben sichtlich irritiert und hatte anscheinend einige Dinge vergessen? Oder konnte sie diese gar nicht wissen, da sie doch auf Krakoa mit einem veralteten Cerebro-Backup wiederbelebt wurde?

Für die X-Men ist es mal wieder eine arbeitsreiche Woche. Jeden Tag gilt es, eine neue Krise zu bewältigen. Dieses Mal hat besonders Polaris alle Hände voll zu tun, egal ob Super-GAU im Atomkraftwerk oder ein Angriff eigentümlicher Monster. Doch innerlich hadert sie immer noch damit, dass Jean Grey sie bei der Wahl der neuen X-Men telepathisch beeinflusste. Aber hat Jean ihren Willen wirklich geändert oder hat sie nur ihre waren inneren Wünsche hervorgebracht?

Doch auch an einer anderen Stelle geht die Geschichte spannend weiter, denn Ben Urich vom Daily Bugle ist einem der größten Geheimnisse Krakoas dicht auf den Fersen.

Auch die Geschichte um Wandas Tod geht spannend weiter. Eigentlich wollte eine Gruppe Mutanten sie gegen den Willen des Stillen Rats von Krakoa wiederbeleben, doch Wanda kam ihnen zuvor… Aber dennoch bleibt uns zunächst die Frage, warum Wanda so plötzlich wieder erwacht ist. Zunächst werden wir erst einmal Zeuge eines scheinbaren inneren Konflikts von Wanda mit ihrem Ich von verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens. Währenddessen haben Wandas Kinder ihre eigene Theorie, sie vermuten, Wanda hat aufgrund eines inneren Konflikts die Kaija losgelassen. Stimmt diese Theorie und wie geht Wandas innerer Konflikt aus?

Charaktere und Erzähler:

Die erste Story dreht sich dieses Mal in erster Linie um Polaris. Wir erfahren einiges über ihre inneren Konflikte und auch wie sie zu einem Teil der X-Men wurde.

In der zweiten Geschichte steht wieder vor allem Wanda im Mittelpunkt, dieses Mal geht es hier besonders um ihren inneren Konflikt.

In der ersten Geschichte findet sich dieses Mal tatsächlich ein richtiger Erzähler, der durch die Geschichte führt und allerlei Hintergrundinformationen beisteuert. Dagegen werden in der zweiten Geschichte viel die Gedanken Wandas genutzt, zu erkennen an den roten Sprechblasen und darüber hinaus einige räumliche und zeitliche Einordnungen gegeben.

Fazit:

Die stärkste Geschichte in Die furchtlosen X-Men 5 ist wieder einmal die Story um den vermeintlichen Mord an Wanda. Ihre innere Zerrissenheit, aber auch ihre erschreckende Macht werden hier sehr gut dargestellt. Aber auch die erste Story ist sehr gelungen, lernen wir hier doch Polaris einmal genauer kennen.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

