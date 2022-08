12 Jahre game2gether – Wargaming VIP – Bundle

An so heißen Tagen sollte man eigentlich raus ins Schwimmbad oder zum Baggersee gehen. Oder ihr springt virtuell ins kühle Nass und steuert Detail getreue Kriegsschiffe in World of Warships. Zusammen mit Wargaming verlosen wir ein fettes VIP-Bundel welche den Einstieg ins Game mit starken Schiffen unterstütz oder die Häfen der aktiven Spielern um weitere Exemplare erweitert.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Wargaming zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Folgende Dinge sind im Paket für den Gewinner enthalten:

3 T-Shirts

VIP Code im Wert von 150€ für folgende digitale Inhalte für die PC Version von World of Warships:

4 Tier VIII Premium-Schiffe:

Tirpitz Black

Massachusetts Black

Atago Black

Asashio Black

Zusätzlich noch 4 Kommandanten mit jeweils 10 Skillpunkten

Ein Monat Premium-Spielzeit

Über World of Warships

World of Warships ist eine kostenlos spielbare historische Online-Seekriegssimulation für PC von Wargaming. Mit einer gewaltigen Flotte der legendärsten Kriegsschiffe, vier verschiedenen Schiffsklassen und einer strategisch gestalteten Umgebung bietet „World of Warships“ die ultimative Seeschlachterfahrung und ist dabei für jedermann zugänglich. Dank der größten Sammlung spielbarer historisch akkurater Schiffe ist „World of Warships“ außerdem ein digitales Schiffsmuseum und eine Anlaufstelle für alle, die sich für Marinegeschichte interessieren. Das Spiel wird regelmäßig um neue Inhalte und innovative Spielmodi erweitert und liefert so seiner großen Fangemeinde verlässlich eine abwechslungsreiche und spannende Spielerfahrung.

Über Wargaming

Wargaming ist ein preisgekrönter Entwickler und Publisher von Online-Spielen mit Hauptsitz in Nikosia, Zypern. Wargaming ist seit 1998 aktiv und hat sich zu einem der führenden Unternehmen der Spieleindustrie mit 17 Niederlassungen auf der ganzen Welt entwickelt, darunter Studios in Chicago, Prag, Shanghai, Tokio und Vilnius. Millionen von Spielern genießen die Titel von Wargaming auf allen wichtigen Spieleplattformen. Zu den Vorzeigeprodukten gehören die Free-to-Play-Hits World of Tanks, World of Warships und World of Tanks Blitz.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2022, 23:59 Uhr

Quelle: Wargaming